شبيه لامين يامال يثير ضجة بين عشاق التنس.. ما القصة؟

أثار لاعب تنس أمريكي ناشئ حالة من الجدل والدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ المتابعون تشابهاً لافتاً في الملامح بينه وبين النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، لاعب برشلونة، الذي بات واحداً من أبرز المواهب الكروية في العالم.

صعود لامين يامال من موهبة ناشئة إلى وصيف الكرة الذهبية

سطع نجم لامين يامال منذ ظهوره الأول بقميص برشلونة تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، رغم أن عمره آنذاك لم يتجاوز 16 عاماً.

وخلال فترة قصيرة، تحول اللاعب الشاب إلى أحد أهم نجوم الفريق الكتالوني، وساهم في حصد الألقاب المحلية خلال الموسم الماضي، قبل أن يحل وصيفاً للفرنسي عثمان ديمبيلي في سباق الكرة الذهبية لعام 2025، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب العالمية.

جوردان لي موهبة أمريكية تقتحم عالم التنس

على خطى يامال، برز اسم اللاعب الأمريكي جوردان لي في رياضة التنس، بعدما تمكن من حصد أول نقطة له في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين (ATP).

وبات لي ثاني لاعب فقط من مواليد 2010 يحقق هذا الإنجاز، ما منحه اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية.

ضجة بسبب الشبه بين جوردان لي ويامال

لم يقتصر الاهتمام بجوردان لي على موهبته الواعدة، بل امتد إلى التشابه الكبير في ملامحه مع لامين يامال.

ومع انتشار صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت التعليقات التي قارنت بين اللاعبين، واعتبر البعض أن النجم الإسباني وجد “نسخة” منه في عالم التنس.

من هو جوردان لي؟

إلى جانب تألقه في التنس، يعد جوردان لي الاسماء البارزة وقد حقق سلسلة من الإنجازات مع الولايات المتحدة:

إنجازات عام 2025

شارك في 7 مباريات كأساسي، بمعدل:

6.7 نقطة

4.0 متابعات

2.7 تمريرة حاسمة

تألق في نصف النهائي أمام إسبانيا مسجلاً 15 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات.

تم اختياره لمنتخب الولايات المتحدة تحت 19 عاماً بعد تجارب مكثفة في كولورادو سبرينغز.

إنجازات عام 2024

حصد الميدالية الذهبية في كأس أمريكا تحت 18 سنة (6-0).

متوسط أرقامه في البطولة:

7.5 نقطة

4.3 متابعات

2.7 تمريرات

2.2 سرقات

موهبة متعددة ونجم صاعد في أكثر من رياضة

بين موهبته في التنس وتشابهه اللافت مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، إضافة إلى سجله القوي في التنس، يبدو أن جوردان لي في طريقه لصنع مسيرة استثنائية، فيما يواصل المتابعون المقارنة بينه وبين لامين يامال الذي أصبح رمزاً للجيل الجديد في كرة القدم.