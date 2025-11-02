تكرار لسيناريو ميسي وكاكا .. تفاصيل صادمة لإصابة لامين يامال نجم برشلونة

فجّرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إصابة لامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني في الحوض.

وكان فريق برشلونة الإسباني تلقي خسارة في الجولة الأخيرة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف في وجود لامين يامال.

ونشرت صحيفة sun Sport واسعة الانتشار خبرًا مُحزنًا لعشاق فريق برشلونة ونجم الفريق الكاتالوني لامين يامال.

الصحيفة تحدّثت بأن إصابة لامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني على مستوى الحوض هي مثلها التي كان يعاني منها البرازيلي كاكا نجم منتخب البرازيل سابقًا وتعايش معها إلى حين اعتزاله كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء في نادي برشلونة يتعاملون بحذر مع حالة لامين يامال، خاصًة بعد أن واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إصابة مشابهة في بداية مسيرته مع الفريق، قبل أن يتعافى منها تمامًا لاحقًا.

انفصال لامين يامال عن صديقته

أكد نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، الشائعات التي انتشرت حوله في الأيام الأخيرة، معلنًا انفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، بشكل رسمي، موضحا أن الانفصال تم بشكل ودي ودون وجود أي خيانة بينهما.

وقال لامين يامال، في تصريحات نقلها الإعلامي خافي هويوس عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لسنا معًا، لقد انفصلنا ببساطة، هذا كل شيء، وكل ما يُقال ليس له علاقة بالحقيقة، انتهى كل شئ".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا: "لم أخنها ولم أكن مع أي شخص آخر وما يتردد مجرد شائعات غير مبررة" .

أرقام لامين يامال هذا الموسم مع برشلونة

وخاض النجم الشاب حتى الآن 8 مباريات مع برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، فيما يمتد عقده مع النادي حتى صيف عام 2031، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 200 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

وفي سياق آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، موعد عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعب كامب نو، معقل البلاوجرانا، بعد فترة طويلة من إغلاقه بسبب أعمال التوسعة.

موعد عودة برشلونة لملعب كامب نو

وفي بيان رسمي نشر عبر منصاته الإعلامية، أكد النادي أن الفريق سيعود رسميًا إلى كامب نو يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري.