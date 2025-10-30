قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه
فى مشادة مع زميلها .. معلمة تفقد وعيها بمدرسة فى بنها
عيش التجربة مجانا .. التقط صورتك التذكارية في المتحف المصري الكبير
خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا
تشكيل هجومي | بيراميدز يحشد القوة الضاربة المتوقعة بـ إياب التأمين الإثيوبي
حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي
وزيرة التضامن تكرم آباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يستهدف ضم أوسيمين لخلافة ليفاندوفسكي

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

أكد تقرير صحفي أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن برشلونة أوسيمين إلى قائمته المختصرة لصيف 2026 كمهاجم، لخلافة روبرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوسيمين إلى جالاتا سراي الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.

إصابة بيدري

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس، الأربعاء، أن نجمه بيدري يعاني من إصابة تمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

وكتب برشلونة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “بيدري يُعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر".

وأضاف: "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للطرد في الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد الذي انتهى بفوز الملكي 2-1، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويغيب بيدري عن مباراة الفريق القادمة في الدوري ضد إلتشي يوم الأحد المقبل بسبب الإيقاف.

كما كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن اللاعب لن يكون متاحًا حتى نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة، المقررة يومي 15 و16 نوفمبر، بالإضافة إلى الثلاثاء 18 نوفمبر.
 

برشلونة أوسيمين جالاتا سراي بيدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

ترشيحاتنا

فيكتور أوسيمين

برشلونة يستهدف ضم أوسيمين لخلافة ليفاندوفسكي

الزمالك

فيريرا يجري تغييرات في تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

محمد السيد

شوبير يكشف كواليس جلسة تجديد عقد محمد السيد مع الزمالك

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد