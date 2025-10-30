برشلونة يستهدف ضم أوسيمين لخلافة ليفاندوفسكي

أكد تقرير صحفي أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن برشلونة أوسيمين إلى قائمته المختصرة لصيف 2026 كمهاجم، لخلافة روبرت ليفاندوفسكي.

وانضم أوسيمين إلى جالاتا سراي الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.

إصابة بيدري

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس، الأربعاء، أن نجمه بيدري يعاني من إصابة تمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

وكتب برشلونة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “بيدري يُعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر".

وأضاف: "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا للطرد في الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد الذي انتهى بفوز الملكي 2-1، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويغيب بيدري عن مباراة الفريق القادمة في الدوري ضد إلتشي يوم الأحد المقبل بسبب الإيقاف.

كما كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن اللاعب لن يكون متاحًا حتى نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة، المقررة يومي 15 و16 نوفمبر، بالإضافة إلى الثلاثاء 18 نوفمبر.

