الصحة الفلسطينية: وفاة طفل رضيع نتيجة البرد القارس بخان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم /الخميس/ وفاة طفل رضيع (شهر) ؛ نتيجة البرد القارس في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الطفل البالغ من العمر شهر توفي بسبب البرد القارس ؛ ليرتفع أعداد الوفيات التي وصلت إلى المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة إلى 13 حالة وفاة.



وتعكس هذه الأرقام خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد في ظل معاناة أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.

