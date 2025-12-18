السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن يمني بتهمة الإرهاب



أعلنت وزارة الداخلية السعودية بمنطقة عسير اليوم (الخميس)، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان لها ؛ أن قابوس سعيد طالب الكثيري، وهو يمني الجنسية، أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وقتل رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وأشارت الداخلية إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم.

وقالت الداخلية السعودية : وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وشددت "الداخلية" على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن.

كما حذرت في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.