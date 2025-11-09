السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطنين أدينا بالانضمام لتنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطنين أدينا بانضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم إن "كلا من فهد بن علي بن عبد العزيز الوشيل وعبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد المنصور (سعوديي الجنسية) أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت باستهداف دور العبادة والمقار الأمنية ورجال الأمن، وحيازة الأسلحة وصناعة المتفجرات، والتستر على عددٍ من العناصر الإرهابية، وانضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة".

وأوضحت أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وتم تنفيذ حُكم القتل بمنطقة القصيم.