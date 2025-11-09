قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي تسلم جثمان جندي من قطاع غزة

فرناس حفظي

استلمت قوات الجيش  الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) من الصليب الأحمر  جثمان الجندي هيدار جولدين المفقود منذ 2014 من داخل قطاع غزة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. 

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجثمان سيُنقل إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليه.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أن فريقا من الصليب الأحمر تسلم جثة الجندي الإسرائيلي هيدار جولدين من جنوب قطاع غزة .

و  أعلنت  الصحيفة العبرية، عن توجه وفد من الصليب الأحمر الدولي لاستلام  جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدين من  جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء بأنه من المتوقع عودة جثمان الجندي هدار جولدين إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم.

وقال: "لقد قلنا في بداية الحرب إننا سنعيد جميع المختطفين دون استثناء".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثة الجندي الإسرائيلي  هدار جولدين عند الساعة الثانية ظهرا بعد أن عثرت عليه أمس في نفق برفح.

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، أنّ إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لاستهداف الأبرياء والمدنيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن حكومة تل أبيب طالبت حركة حماس بتسليم فوري لجثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، الذي فقد خلال الحرب على غزة عام 2014، وسط تقارير تشير إلى أن الحركة عثرت مؤخرًا على رفاته في أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوبي القطاع.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

