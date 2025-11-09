وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي تسلم جثمان جندي من قطاع غزة

استلمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) من الصليب الأحمر جثمان الجندي هيدار جولدين المفقود منذ 2014 من داخل قطاع غزة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجثمان سيُنقل إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليه.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أن فريقا من الصليب الأحمر تسلم جثة الجندي الإسرائيلي هيدار جولدين من جنوب قطاع غزة .

و أعلنت الصحيفة العبرية، عن توجه وفد من الصليب الأحمر الدولي لاستلام جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدين من جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء بأنه من المتوقع عودة جثمان الجندي هدار جولدين إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم.

وقال: "لقد قلنا في بداية الحرب إننا سنعيد جميع المختطفين دون استثناء".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثة الجندي الإسرائيلي هدار جولدين عند الساعة الثانية ظهرا بعد أن عثرت عليه أمس في نفق برفح.

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، أنّ إسرائيل تستغل وقف إطلاق النار لاستهداف الأبرياء والمدنيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن حكومة تل أبيب طالبت حركة حماس بتسليم فوري لجثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، الذي فقد خلال الحرب على غزة عام 2014، وسط تقارير تشير إلى أن الحركة عثرت مؤخرًا على رفاته في أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوبي القطاع.