برشلونة يرفض خوض مباراة ودية في المغرب بسبب ضغط المباريات

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة حول نية نادي برشلونة خوض مباراة ودية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار تقارير عدة أشارت إلى هذا الاحتمال.

وكان من المقرر أن يخوض برشلونة مواجهة أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا العام في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أندية الليجا، إلى جانب اللاعبين والمدربين، رفضوا إقامة أي مباراة رسمية خارج الأراضي الإسبانية، مما دفع رابطة الدوري بقيادة خافيير تيباس للتراجع عن الفكرة.

وبحسب التقرير، تلقى برشلونة عرضًا من أحد الوسطاء لإقامة مباراة ودية في المغرب خلال الفترة المقبلة، وذلك كبديل بعد فشل فكرة اللعب في أمريكا، إلا أن النادي الكتالوني اشترط الوصول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل الموافقة على خوض اللقاء، مع وجود مقترح آخر لإقامته في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن فكرة إقامة المباراة في المغرب تبدو حاليًا بعيدة وغير منطقية بسبب الضغط الكبير في جدول المباريات، رغم أن تلك المواجهة كانت ستحقق للنادي عوائد مالية مهمة تساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي يعيشها برشلونة في السنوات الأخيرة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن برشلونة لا يخطط في الوقت الحالي لخوض أي مباراة ودية في المغرب، إذ يرى مسؤولو النادي أن السفر في ظل الجدول المزدحم قد يرهق اللاعبين ويؤثر على مسار الفريق في البطولات المحلية والقارية.