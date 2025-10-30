إصابة بيدري تربك حسابات هانز فليك

كشف تقرير صحفي، عن خيارات المدرب هانز فليك، مدرب برشلونة، لتعويض لاعب الوسط “بيدري” بعد إصابته وغيابه عن الفريق لمدة تقترب من 3 أسابيع.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن نادي برشلونة يشهد تفاقهما في مشاكل الإصابات. فقد شهد هذا الموسم 15 إصابة بدنية، أحدثها إصابة بيدري، اللاعب الأهم في نظام هانز فليك.

وأضافت أن غياب بيدري للأسابيع القليلة القادمة يترك المدرب بدون لاعب أساسي، والأهم من ذلك، فقدان فرينكي دي يونج شريكه الأمثل في خط الوسط.

وتابعت أن غياب بيدري لا يؤثر فقط على التشكيلة الأساسية لبرشلونة ، بل يُخل أيضًا بتوازن خط وسط البلوجرانا.

من يعوض بيدري؟

وبالنظر إلى المباراة القدمة ضد إلتشي ، فإن الخيار الأكثر ترجيحا هو أن يتكون خط لوسط من دي يونج، وكاسادو وفيرمين لوبيز.