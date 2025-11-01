فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن لامين يامال ويؤكد جاهزية ليفاندوفسكي وأولمو

أكد المدير الفني الألماني هانز فليك أن النجم الشاب لامين يامال يواصل تحسنه التدريجي رغم شعوره ببعض الآلام الطفيفة، مشيرًا إلى أن اللاعب يعمل بجد ويُظهر التزامًا كبيرًا في التدريبات، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفضه العودة للحديث عن مباراة الكلاسيكو الماضية أمام ريال مدريد.

جاءت تصريحات فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة برشلونة أمام إلتشي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب لويس كومبانيس، حيث تحدث المدرب الألماني عن استعدادات الفريق وملف الإصابات وعودة بعض العناصر المهمة.

وقال فليك: "إلتشي فريق منظم يقدم كرة جميلة كمنظومة متكاملة، ويجب علينا الالتزام بخطتنا والضغط عليهم من البداية. أعجبتني الحصص التدريبية الأخيرة كثيرًا، كما أننا استعدنا خدمات داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي، رغم خسارتنا لبيدري الذي يُعد من أهم عناصر الفريق".

وتحدث المدرب عن إصابة بيدري قائلاً: "تفاجأنا عندما ظهرت نتائج الفحوصات، بعد الكلاسيكو شعر فقط ببعض الإرهاق، لكن تبين لاحقًا أنه يعاني من إصابة. إنه لاعب يمنحنا التوازن والسيطرة على الكرة، ونأمل أن يعود قريبًا إلى الملاعب".

وعن حالة يامال، أوضح فليك: "يتحدث الجميع عنه كل أسبوع تقريبًا. هو بخير، تحدثت معه وشعرت أنه يتحسن رغم بعض الانزعاجات البسيطة. يعمل بجد ونرى تطورًا واضحًا في مستواه، والأهم أنه يدرك أهمية الاستمرارية والانضباط".

وفي حديثه عن الإصابات عمومًا، أكد المدرب الألماني أن مثل هذه الظروف طبيعية في كرة القدم، قائلاً: "هذه هي كرة القدم، تبدأ بإصابة أو اثنتين، وعلينا التأقلم مع الواقع. نحن في بداية نوفمبر وما زال أمامنا مشوار طويل حتى نهاية الموسم".

وعن جاهزية ليفاندوفسكي وأولمو، قال فليك: "اللاعبان تدربا بشكل جيد جدًا، وسنرى غدًا كم من الوقت يمكنهما اللعب. لا أريد المخاطرة بهما، لكن حالتهما البدنية تتحسن بشكل واضح. أما خوان جارسيا فهو يتطور كما نريد، ولا داعي للضغط عليه".

وتطرق فليك للحديث عن كيفية التعامل مع يامال، قائلاً: "نتحدث معه بصراحة وبشكل طبيعي. إنه فتى رائع وصغير في السن، وسأواصل حمايته ودعمه، فهو يمتلك موهبة استثنائية ويحتاج إلى الرعاية أكثر من الضغط".

وعن المدافع الشاب كوبارسي، أوضح المدرب: "كوبارسي يبلغ 18 عامًا فقط، ومن الطبيعي ألا يكون في مستوى لاعب يبلغ 24 عامًا. ما يقدمه مميز للغاية، فهو يؤدي جيدًا في أغلب المباريات، وسعيد جدًا بتطوره. دورنا أن نساعده على الوصول إلى أقصى إمكانياته".

وبخصوص إمكانية تغيير مركز لامين يامال، قال فليك: "أفضل حاليًا أن يلعب في مركزه الأساسي حتى يستعيد كامل مستواه، لكن يمكننا إشراكه في العمق في بعض المواقف. المهم بالنسبة له أن يلمس الكرة باستمرار لأنه قادر على صناعة الفارق".

وحول تقييمه لمواجهة إلتشي، قال المدير الفني للبلوغرانا: "نحن بحاجة لتقديم مباراة قوية أمام فريق صعب يمتلك حارسًا مميزًا مثل إيناكي بينيا. من الضروري أن نظهر كفريق واحد وأن يشعر الجمهور بأننا نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز".

وفي ختام المؤتمر، رفض فليك الحديث عن الكلاسيكو الأخير مجددًا قائلاً: "تلك المباراة أصبحت من الماضي. لم أشاهدها من أفضل موقع ولم تعجبني. الآن علينا التركيز فقط على الحاضر والمباريات المقبلة".