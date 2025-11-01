قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
أحمد بدران: لدينا 2 مليون قطعة أثرية في المخازن لم تعرض حتى الآن
أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا للرئيس السيسي أثناء إنشاء المتحف المصري الكبير
سياسية أمريكية لـ«صدى البلد»: المتحف المصري الكبير يحول تاريخ مصر إلى قوة عالمية
مش أجنبي بس.. أحمد موسى يكشف بالأدلة مشاركة الدولة في إنشاء المتحف المصري الكبير
عالمة أزهرية: تريند صور الفراعنة جائز شرعا للتعبير عن الفرحة بالمتحف المصري الكبير
مستقبل وطن: نخوض الانتخابات بنزاهة ونرفض أي ممارسات تسيء لإرادة الناخبين
أحمد موسى: مبارك هو من حدد الموقع الحالي للمتحف المصري الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير..حورية فرغلي: فخورة ببلادي وبالنهضة الحضارية والحدث عظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن لامين يامال ويؤكد جاهزية ليفاندوفسكي وأولمو

هانز فليك
هانز فليك
إسلام مقلد

أكد المدير الفني الألماني هانز فليك أن النجم الشاب لامين يامال يواصل تحسنه التدريجي رغم شعوره ببعض الآلام الطفيفة، مشيرًا إلى أن اللاعب يعمل بجد ويُظهر التزامًا كبيرًا في التدريبات، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفضه العودة للحديث عن مباراة الكلاسيكو الماضية أمام ريال مدريد.

جاءت تصريحات فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة برشلونة أمام إلتشي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب لويس كومبانيس، حيث تحدث المدرب الألماني عن استعدادات الفريق وملف الإصابات وعودة بعض العناصر المهمة.

وقال فليك: "إلتشي فريق منظم يقدم كرة جميلة كمنظومة متكاملة، ويجب علينا الالتزام بخطتنا والضغط عليهم من البداية. أعجبتني الحصص التدريبية الأخيرة كثيرًا، كما أننا استعدنا خدمات داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي، رغم خسارتنا لبيدري الذي يُعد من أهم عناصر الفريق".

وتحدث المدرب عن إصابة بيدري قائلاً: "تفاجأنا عندما ظهرت نتائج الفحوصات، بعد الكلاسيكو شعر فقط ببعض الإرهاق، لكن تبين لاحقًا أنه يعاني من إصابة. إنه لاعب يمنحنا التوازن والسيطرة على الكرة، ونأمل أن يعود قريبًا إلى الملاعب".

وعن حالة يامال، أوضح فليك: "يتحدث الجميع عنه كل أسبوع تقريبًا. هو بخير، تحدثت معه وشعرت أنه يتحسن رغم بعض الانزعاجات البسيطة. يعمل بجد ونرى تطورًا واضحًا في مستواه، والأهم أنه يدرك أهمية الاستمرارية والانضباط".

وفي حديثه عن الإصابات عمومًا، أكد المدرب الألماني أن مثل هذه الظروف طبيعية في كرة القدم، قائلاً: "هذه هي كرة القدم، تبدأ بإصابة أو اثنتين، وعلينا التأقلم مع الواقع. نحن في بداية نوفمبر وما زال أمامنا مشوار طويل حتى نهاية الموسم".

وعن جاهزية ليفاندوفسكي وأولمو، قال فليك: "اللاعبان تدربا بشكل جيد جدًا، وسنرى غدًا كم من الوقت يمكنهما اللعب. لا أريد المخاطرة بهما، لكن حالتهما البدنية تتحسن بشكل واضح. أما خوان جارسيا فهو يتطور كما نريد، ولا داعي للضغط عليه".

وتطرق فليك للحديث عن كيفية التعامل مع يامال، قائلاً: "نتحدث معه بصراحة وبشكل طبيعي. إنه فتى رائع وصغير في السن، وسأواصل حمايته ودعمه، فهو يمتلك موهبة استثنائية ويحتاج إلى الرعاية أكثر من الضغط".

وعن المدافع الشاب كوبارسي، أوضح المدرب: "كوبارسي يبلغ 18 عامًا فقط، ومن الطبيعي ألا يكون في مستوى لاعب يبلغ 24 عامًا. ما يقدمه مميز للغاية، فهو يؤدي جيدًا في أغلب المباريات، وسعيد جدًا بتطوره. دورنا أن نساعده على الوصول إلى أقصى إمكانياته".

وبخصوص إمكانية تغيير مركز لامين يامال، قال فليك: "أفضل حاليًا أن يلعب في مركزه الأساسي حتى يستعيد كامل مستواه، لكن يمكننا إشراكه في العمق في بعض المواقف. المهم بالنسبة له أن يلمس الكرة باستمرار لأنه قادر على صناعة الفارق".

وحول تقييمه لمواجهة إلتشي، قال المدير الفني للبلوغرانا: "نحن بحاجة لتقديم مباراة قوية أمام فريق صعب يمتلك حارسًا مميزًا مثل إيناكي بينيا. من الضروري أن نظهر كفريق واحد وأن يشعر الجمهور بأننا نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز".

وفي ختام المؤتمر، رفض فليك الحديث عن الكلاسيكو الأخير مجددًا قائلاً: "تلك المباراة أصبحت من الماضي. لم أشاهدها من أفضل موقع ولم تعجبني. الآن علينا التركيز فقط على الحاضر والمباريات المقبلة".

هانز فليك فليك لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم.. بأسهل الخطوات

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد