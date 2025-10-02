تييري هنري ينتقد أسلوب هانز فليك بعد سقوط برشلونة أمام باريس سان جيرمان

أثار تييري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية ونجم برشلونة السابق، الجدل بعد تصريحاته القوية بشأن النهج التكتيكي الذي اعتمده المدرب الألماني هانز فليك، عقب خسارة الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 على ملعب مونتجويك، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال هنري في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"لا يمكن اللعب في دوري أبطال أوروبا بخط دفاعي متقدم، أنا آسف، هذه الطريقة تجعلك عرضة للخطر، وهذا ما حدث أمام باريس سان جيرمان".

وأضاف أن الفريق دفع ثمن اعتماده على أسلوب الضغط العالي دون مرونة تكتيكية، موضحًا:"كل الركض انتهى بالقرب من المرمى، لقد ذكرنا ذلك دائمًا، لكن يبدو أنهم لا يريدون تغيير هذا النهج".

ورغم اعترافه بأهمية الحفاظ على هوية فنية واضحة، إلا أن هنري شدد على أن الإصرار على خطة واحدة دون التكيف مع ظروف المباريات الكبرى قد يكون مكلفًا:"أتفهم أن المدرب يبحث عن الثبات، لكن العناد في مثل هذه المواجهات الكبيرة قد يُفقد الفريق نتائجه".

يُذكر أن برشلونة سيطر على مجريات اللعب خلال النصف ساعة الأولى، قبل أن يقلب باريس سان جيرمان الموازين بفضل التعديلات التي أجراها المدرب لويس إنريكي والضغط المكثف في الشوط الثاني.