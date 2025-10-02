الأهلي يخسر أمام ماجديبورج ويكتفي بالمركز الرابع في مونديال اليد للأندية

خسر فريق اليد بالنادي الأهلي من ماجديبورج الألماني، 32 / 23 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

والتقى الأهلي وماجدبيورج، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في مصر خلال الفترة الحالية حيث خسر بنتيجة 32-23 ليفشل في حصد البرونزية.

وشارك في البطولة 9 أندية مقسمة على 3 مجموعات، وهي، الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

وكان الأهلي تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، باحتلاله المركز الثاني في ترتيب مجموعته كأفضل مركز ثان من المجموعات الثلاث للمونديال.