البنك المركزي: التضخم في مصر مستقر ويشهد تباطوءًا بنسبة 12%
الحكومة: حريصون على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
مدبولي يكشف مستجدات توطين صناعة السيارات.. وتطوير مصانع الغزل ينتهي مطلع العام المقبل
رئيس الوزراء: هناك ثوابت بالموقف المصري تجاه الحرب في غزة
مدبولي: تطوير مصانع الغزل والنسيج بداية العام المقبل
كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني
مدبولي: نسب النمو وصلت إلى 4.4%.. والاتصالات والسياحة تتصدر
رئيس الوزراء: مصر تسير بخطوات سليمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي
توثيق الحرف التراثية في مصر .. تفاصيل مهمة
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
رياضة

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج ويكتفي بالمركز الرابع في مونديال اليد للأندية

حمزة شعيب

خسر فريق اليد بالنادي الأهلي من ماجديبورج الألماني، 32 / 23 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

والتقى الأهلي وماجدبيورج، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في مصر خلال الفترة الحالية حيث خسر بنتيجة 32-23 ليفشل في حصد البرونزية.

وشارك في البطولة 9 أندية مقسمة على 3 مجموعات، وهي، الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

وكان الأهلي تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، باحتلاله المركز الثاني في ترتيب مجموعته كأفضل مركز ثان من المجموعات الثلاث للمونديال.

ماجديبورج الألماني الأهلي كأس العالم للأندية لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد