مرشح جديد في انتخابات الأهلي يوجه رسالة لجماهير

وجه أحمد مجدي الحيوان، المرشح الجديد في انتخابات الأهلي القادمة، والمقرر خوضها في أكتوبر الجاري، رسالة مؤثرة لجماهير المارد الأحمر.

وأكد أحمد مجدي الحيوان، رسميًا على تقديم أوراق ترشحه على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، فوق السن.

وكتب الحيوان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم إيمانًا مني بعظمة النادي الأهلي كمؤسسة وطنية بدورها الرائد في الرياضة والمجتمع، قررت الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي – فوق السن».

وتابع: «ساعيًا ومتطلعا لأكون صوتًا صادقًا ودرعًا قويًا للنادي وأعضائه الكرام وجماهيره العظيمة».

وواصل: «أعاهدكم على أن أبذل قصارى جهدي للحفاظ على مكانة نادينا العظيم، وأن أعمل بكل إخلاص واتقان وشفافية لتحقيق ما فيه الصالح والخير للأهلي وأسرته الكبيرة».

وأتم: «فمن يرى فيَّ خيرًا وقدرةً على خدمة الكيان، أرجو منكم الدعم والمساندة أخوكم أحمد مجدي الحيوان والله ولي التوفيق».