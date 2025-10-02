قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توثيق الحرف التراثية في مصر .. تفاصيل مهمة
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مرشح جديد في انتخابات الأهلي يوجه رسالة لجماهير

انتخابات الاهلي
انتخابات الاهلي
يمنى عبد الظاهر

وجه أحمد مجدي الحيوان، المرشح الجديد في انتخابات الأهلي القادمة، والمقرر خوضها في أكتوبر الجاري، رسالة مؤثرة لجماهير المارد الأحمر.

وأكد أحمد مجدي الحيوان، رسميًا على تقديم أوراق ترشحه على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، فوق السن.

وكتب الحيوان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم إيمانًا مني بعظمة النادي الأهلي كمؤسسة وطنية بدورها الرائد في الرياضة والمجتمع، قررت الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي – فوق السن».

وتابع: «ساعيًا ومتطلعا لأكون صوتًا صادقًا ودرعًا قويًا للنادي وأعضائه الكرام وجماهيره العظيمة».

وواصل: «أعاهدكم على أن أبذل قصارى جهدي للحفاظ على مكانة نادينا العظيم، وأن أعمل بكل إخلاص واتقان وشفافية لتحقيق ما فيه الصالح والخير للأهلي وأسرته الكبيرة».

وأتم: «فمن يرى فيَّ خيرًا وقدرةً على خدمة الكيان، أرجو منكم الدعم والمساندة أخوكم أحمد مجدي الحيوان والله ولي التوفيق».

أحمد مجدي الحيوان الأهلي انتخابات الأهلي المرشح الجديد إدارة النادي مجدي الحيوان

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

