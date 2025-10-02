قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الخطيب.. السيرة الذاتية للمهندس حازم هلال المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي

الخطيب وحازم هلال
الخطيب وحازم هلال
إسلام مقلد

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قائمته التي سيخوض بها السباق الانتخابي المحدد له يومي 30، 31 من الشهر الجاري، على رأس القيادة للدورة الثالثة.

وضمت القائمة الجديدة التي أعلنها «الخطيب» في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، مزيجًا بين عناصر الخبرة والشباب ورجال الأعمال، لإحداث التوازن المطلوب وضرورة ضخ دماء جديدة داخل المجلس، بما يضمن استمرارية النجاح الإداري والرياضي للنادي في السنوات المقبلة، سواء على المستوى الإداري أو مستوى فريق الكرة.

وشهدت القائمة تواجد ياسين منصور رجل الأعمال المعروف على منصب نائب الرئيس، فيما سيظل خالد مرتجي محتفظًا بمقعده في أمانة الصندوق للدورة الثانية على التوالي، مع استمرار الأعضاء محمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي.

ومن بين الأسماء الجديدة المهندس حازم هلال نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم السيرة الذاتية له.

السيرة الذاتية للمهندس حازم هلال 

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية (٢٠٢٤).
- عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية منذ تأسيسها في ٢٠٢١، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة (٢٠٢٤-٢٠٢١).
- مقرر لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وعضو اللجنة المركزية (٢٠١٨).
- الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم العقارية.
- مدير القطاع التجاري لشركة ماونتن ڤيو.
- مدير القطاع التجاري لشركة بروكتر آند جامبل في منطقة الشرق الأدنى.
- محاضر في أكاديمية الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية في القاهرة.
- تخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة (٢٠٠٣).
- تخرج في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفرد (٢٠٢٤).

محمود الخطيب النادي الأهلي الأهلي المهندس حازم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

حملة مرورية

الدقهلية .. حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بشارع المشاية بالمنصورة

صحة الشرقية

نجاح جراحة معقدة بمستشفى كفر صقر المركزي تنقذ حياة شاب بعد حادث سير مروع

مدرسة ميت حلفا الثانوية

تعليم القليوبية تكشف كواليس ضرب مدرس لزميله وكسر أنفه

بالصور

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد