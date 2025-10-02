قائمة الخطيب.. السيرة الذاتية للمهندس حازم هلال المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قائمته التي سيخوض بها السباق الانتخابي المحدد له يومي 30، 31 من الشهر الجاري، على رأس القيادة للدورة الثالثة.

وضمت القائمة الجديدة التي أعلنها «الخطيب» في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، مزيجًا بين عناصر الخبرة والشباب ورجال الأعمال، لإحداث التوازن المطلوب وضرورة ضخ دماء جديدة داخل المجلس، بما يضمن استمرارية النجاح الإداري والرياضي للنادي في السنوات المقبلة، سواء على المستوى الإداري أو مستوى فريق الكرة.

وشهدت القائمة تواجد ياسين منصور رجل الأعمال المعروف على منصب نائب الرئيس، فيما سيظل خالد مرتجي محتفظًا بمقعده في أمانة الصندوق للدورة الثانية على التوالي، مع استمرار الأعضاء محمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي.

ومن بين الأسماء الجديدة المهندس حازم هلال نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم السيرة الذاتية له.

السيرة الذاتية للمهندس حازم هلال

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية (٢٠٢٤).

- عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية منذ تأسيسها في ٢٠٢١، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة (٢٠٢٤-٢٠٢١).

- مقرر لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وعضو اللجنة المركزية (٢٠١٨).

- الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم العقارية.

- مدير القطاع التجاري لشركة ماونتن ڤيو.

- مدير القطاع التجاري لشركة بروكتر آند جامبل في منطقة الشرق الأدنى.

- محاضر في أكاديمية الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

- تخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة (٢٠٠٣).

- تخرج في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفرد (٢٠٢٤).