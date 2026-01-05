45 يومًا على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 18 يناير

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شعبان لعام 2026، يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 و29 رجب 1447 ه، وبذلك يكون متبقى حوالي 45 يومًا على شهر رمضان المبارك.

وفي حالة ثبوت رؤية الهلال سيكون يوم الأحد 18 يناير هو المتمم لشهر رجب والاثنين 19 يناير هو أول أيام شهر شعبان، أما فى حالة تعذر الرؤية فسوف يكون الثلاثاء 20 يناير أول أيام شهر شعبان.

موعد شهر شعبان وفقا للحسابات الفلكية

ووفقًا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، وفي المحافظات بمدد تتراوح بين (19- 24 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 8 - 31 دقيقة، وبذلك يكون يوم الإثنين 19-1-2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 20-1-2026 م.

استعدادات المعهد القومى لاستطلاع هلال شهر شعبان



ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، لاستطلاع هلال شهر شعبان في ذلك اليوم.

ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال من خلال 7 لجان رئيسية سيتم إرسالها إلي مطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

وستضم اللجان ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة، ويتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها بإبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية وأول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجريا.

شهر رمضان 2026

أما عن شهر رمضان، فيولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447 هجرياً الموافق 17 فبراير 2026 (يوم الرؤية).