ديني

19 يوما ويبدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية

شيماء جمال

تفصلنا أيام قليلة عن شهر شعبان لعام 1447 هجرياً، فوفقا للحسابات الفلكية يتبقى حوالى 19 يوما وبعدها يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026.

فوفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م  (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين ( 19- 24 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 8 - 31 دقيقة.

وبذلك يكون يوم الإثنين 19-1-2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكياً يوم الثلاثاء 20-1-2026 م، وعدته ستكون 30 يوماً بالحسابات الفلكية.

استعدادات المعهد القومى لاستطلاع هلال شهر شعبان
 

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، لاستطلاع هلال شهر شعبان في ذلك اليوم.

ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال من خلال 7 لجان رئيسية سيتم إرسالها إلي مطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

وستضم اللجان ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة، ويتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها بإبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية وأول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجريا.

شهر رمضان 2026
أما عن شهر رمضان، فيولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447 هجرياً الموافق 17 فبراير 2026 (يوم الرؤية).

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

وبحسب المؤشرات الفلكية، من المتوقع أن يتميز رمضان 2026 بساعات صيام معتدلة نسبيًا، نظرًا لتزامنه مع فصل الشتاء وبدايات الربيع، مقارنة بالأعوام التي يأتي فيها الشهر خلال فصل الصيف.

ومن المنتظر أن تبلغ ساعات الصيام في أول أيام رمضان نحو 12 ساعة و40 دقيقة تقريبًا، مع وجود فروق بسيطة بين المحافظات بسبب الاختلافات الجغرافية.

ومع تقدم أيام الشهر الفضيل، قد تزداد ساعات الصيام تدريجيًا، لتتراوح في المتوسط بين 12 و13 ساعة يوميًا، وهو ما يعد مريحًا نسبيًا للصائمين.

مدة شهر رمضان 2026 وعدد أيامه

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 1447 هجريًا لمدة 30 يومًا، حيث:

يكون آخر أيام شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس 19 مارس 2026

ويوافق أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026

وتظل هذه المواعيد غير نهائية حتى يتم تحري هلال شهر شوال والإعلان الرسمي من الجهات الشرعية المختصة.

كيف يتم تحديد بداية شهر رمضان رسميًا؟

ويتم تحديد بداية شهر رمضان وفق الرؤية الشرعية، من خلال:

استطلاع هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان،  في حال ثبوت رؤية الهلال، يكون اليوم التالي هو أول أيام الصيا وفي حال تعذر الرؤية، يُستكمل شهر شعبان 30 يومًا، ويكون اليوم الذي يليه هو بداية رمضان.

وتُستخدم الحسابات الفلكية فقط لتحديد إمكانية الرؤية، دون أن تحل محل الحكم الشرعي النهائي.

موعد عيد الفطر 2026

وبحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك 2026 يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تُقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة تقريبًا، وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة لاحقًا.

