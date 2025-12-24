قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025
ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر
منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان
ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا
منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها
دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق
رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا
تسهيلات جديدة| «السكة الحديد»: حجز المقاعد المكيفة متاح قبل السفر بـ15 يومًا.. و4% مقاعد طوارئ
خالد جلال: لم أتوقع التشكيل أمام زيمبابوي.. ولقاء جنوب إفريقيا سيكون صعبًا | فيديو
لثلاثة مواسم .. الزمالك يُجدّد عقد نجمه الشاب محمد حمد | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

التصرف الشرعي عند نسيان عدد أيام قضاء رمضان.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

يتعرض بعض الصائمين لموقف شرعي يسبب لهم حيرة، يتمثل في عدم تذكر عدد أيام الصيام التي أفطروها من شهر رمضان في سنوات سابقة، وهو ما دفع إحدى السيدات لطرح سؤالها خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، حيث أوضحت أنها كانت تحرص كل عام على قضاء ما فاتها من رمضان، لكنها لم تعد تتذكر عدد الأيام المتبقية عليها، وتساءلت عن الحكم الشرعي الواجب اتباعه في هذه الحالة.

وفي رده على هذا التساؤل، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا النوع من الأسئلة يتكرر كثيرًا فيما يخص الصلاة والصيام والزكاة، مشيرًا إلى أن من نسي عدد الأيام أو السنوات المطلوبة للقضاء، فعليه أن يقدّر ذلك بحسب استطاعته وما يغلب على ظنه، وينوي قضاء ما عليه عن السنوات السابقة، موضحًا أنه إذا تعذر استكمال القضاء بسبب عذر أو مرض، فإن الله تعالى يقضي عنه ويعفو.

وأضاف أن الإنسان يصوم بقدر ما يستطيع حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه، موضحًا أنه إذا لم يتمكن من إكمال القضاء بسبب مرض أو وفاة، فإن من حوله يقومون بإطعام مسكين عن كل يوم تبقى عليه.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن على المرأة أن تجتهد في التقدير بحسب قدرتها، وأن تحسب الأيام التي أفطرتها بصورة تقريبية، اعتمادًا على ما اعتادت عليه من مدة دم الحيض واستمراره.

كما أشار إلى أنه إذا كانت المرأة قد فاتها صيام أيام من أكثر من شهر رمضان، فإنها تتبع الأسلوب نفسه في التقدير، ثم تقضي تلك الأيام على قدر استطاعتها، سواء بصيام يوم أو يومين في الأسبوع.

علي قضاء أيام من رمضان لكن نسيت عددها

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أفطر أيامًا من رمضان بسبب السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس، فإن الواجب عليه شرعًا هو القضاء، استنادًا إلى قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

وأضاف العجمي، في إجابته عن سؤال يتعلق بنسيان عدد أيام قضاء رمضان، أن من لم تتذكر عدد الأيام التي عليها، فعليها أن تصوم حتى يغلب على ظنها أنها انتهت مما وجب عليها.

 وأوضح أنه إذا شك الإنسان في عدد الأيام، كأن يتردد بين خمسة أو ستة أيام، فعليه أن يصوم الستة أيام على سبيل الاحتياط، حتى تبرأ ذمته بيقين، فإذا كان الواجب خمسة أيام كانت قد أدتها، وكان اليوم السادس تطوعًا.

وتابع أن من شك في عدد أيام القضاء الواجبة عليه، فإنه يأخذ بالأقل لأنه المتيقن، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ومع ذلك فإن الاحتياط أولى، لأن قضاء اليوم المشكوك فيه يحقق براءة الذمة يقينًا إن كان واجبًا، وإن لم يكن واجبًا كان صيامه نافلة.


 

قضاء رمضان نسيان الصيام دار الإفتاء فتاوى الصيام أيام القضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

هيفاء وهبي

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

صورة من الاستعداد

أكتوبر الجديدة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار

جانب من الجولة

استجابة للمواطنين.. رئيس أكتوبر الجديدة يتفقد الربوة ويوجه بتعزيز الخدمات

مشغولات ذهبية

ينطلق مجددا.. صعود جديد في أسعار الذهب الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد