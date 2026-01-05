قوات درع الوطن في اليمن تستعيد السيطرة على قاعدة الريان

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الأوضاع الميدانية في اليمن، وتحديدًا في محافظة حضرموت، تشهد حالة من الهدوء النسبي دون تسجيل تطورات عسكرية بارزة حتى الآن.

وأوضح الموسمي خلال رسالة على الهواء، أن السلطات المحلية تواصل تنفيذ حملات مكثفة لتطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار في مناطق الساحل والوادي، في إطار مساعٍ لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد التوترات الأخيرة.

وأضاف الموسمي أن محافظ حضرموت سالم الخنبشي يقود تحركات ميدانية نشطة، شملت زيارات لعدد من المرافق الحكومية والإدارية، إلى جانب المؤسسات الخدمية مثل المستشفيات، بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا، كما وجّه المحافظ دعوات متكررة للموظفين الحكوميين للعودة إلى أعمالهم، مؤكدًا أهمية استئناف النشاط الإداري والخدمي بشكل كامل لضمان استقرار الأوضاع في المحافظة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن يوم أمس شهد محاولات محدودة لأعمال نهب في بعض المعسكرات بمنطقة وادي حضرموت، إلا أن قوات "درع الوطن" أعلنت تصديها لمجموعات قبلية قدمت من محافظات أخرى، وتم احتواء الموقف دون تصعيد.

