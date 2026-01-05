قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
توك شو

قوات درع الوطن في اليمن تستعيد السيطرة على قاعدة الريان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الأوضاع الميدانية في اليمن، وتحديدًا في محافظة حضرموت، تشهد حالة من الهدوء النسبي دون تسجيل تطورات عسكرية بارزة حتى الآن.

وأوضح الموسمي خلال رسالة على الهواء، أن السلطات المحلية تواصل تنفيذ حملات مكثفة لتطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار في مناطق الساحل والوادي، في إطار مساعٍ لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد التوترات الأخيرة.

وأضاف الموسمي أن محافظ حضرموت سالم الخنبشي يقود تحركات ميدانية نشطة، شملت زيارات لعدد من المرافق الحكومية والإدارية، إلى جانب المؤسسات الخدمية مثل المستشفيات، بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا، كما وجّه المحافظ دعوات متكررة للموظفين الحكوميين للعودة إلى أعمالهم، مؤكدًا أهمية استئناف النشاط الإداري والخدمي بشكل كامل لضمان استقرار الأوضاع في المحافظة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن يوم أمس شهد محاولات محدودة لأعمال نهب في بعض المعسكرات بمنطقة وادي حضرموت، إلا أن قوات "درع الوطن" أعلنت تصديها لمجموعات قبلية قدمت من محافظات أخرى، وتم احتواء الموقف دون تصعيد.
 

اليمن تطورات عسكرية حركات ميدانية

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

منتخب المغرب

5 أسباب صعبت مباراة تنزانيا على المغرب في أمم أفريقيا.. والركراكي يكشف عن خطة التتويج بالبطولة

المتوفيين

مأساة في طوخ.. أب يموت حزنا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية| القصة الكاملة

أموريم

أنا المدير الفني.. رسالة نارية من أموريم تهز مانشستر يونايتد .. التفاصيل الكاملة لتوتر العلاقة بين المدرب وإدارة النادي الإنجليزي

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

