الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

شجاعة شاب تدخل للدفاع عن صديقه تنتهي بمأساة في إمبابة.. وصديقة الأسرة: أدهم راح ضحية للبلطجة

شجاعة شاب تدخل للدفاع عن صديقه تنتهي بمأساة.. وصديقة والدته: عائلته كلها طيبة
شجاعة شاب تدخل للدفاع عن صديقه تنتهي بمأساة.. وصديقة والدته: عائلته كلها طيبة
ياسمين القصاص

شهد شارع الأقصر في إمبابة واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب صغير بعدما طعنه بلطجي مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم وحبسه، ولكن يبقى أثر الحادث الأليم على أسرة الضحية الذي كان كبير الأسرة ومصدر دخلها.

وعن حياة الضحية، كما روتها الأسرة، فهو يدعى أدهم رمضان محمد محمود أحمد، يبلغ من العمر 18 عاما، وهو الأكبر بين إخوته الأربعة، وكان يعمل كموصل طلبات (دليفري) في أحد المطاعم.

وأضافوا أنه خلال تأدية أدهم عمله، وأثناء توصيل طلب، صادف ثلاثة أشخاص يتجمعون حول صديقه حيث كانوا يضايقونه، فتدخل أدهم للدفاع عنه وحمايته.

ولكن وبشكل مأساوي، استل المتهم سلاحا، وضرب المجني عليه بسكين في قلبه، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وقالوا: المجرم الملقب محمد والمعروف بـ “ميجا الأشول”، سبق له قبل حوالي شهر ارتكاب حادثة مماثلة، حيث اعتدى على عائلة كاملة – الأب، الأم، وثلاثة أبناء، وكان أحدهم في حالة حرجة بين الحياة والموت، إلا أن الأمور انتهت حينها بتسوية بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، قالت أسماء مهدي أحد أصدقاء الأسرة، أن أدهم كان شاب يبلغ من العمر 18 عاما، ولديه أربعة إخوة وأخوات، منهم ولدين وبنتين، وهو الأكبر بينهم. ويعمل حاليا كموصل طلبات (دليفري).

وأضافت مهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه أثناء قيامه بتوصيل طلب، صادف بالصدفة ثلاثة أشخاص مجتمعين حول صديقه وكانوا يضايقونه، فتدخل أدهم للدفاع عن صديقه وحمايته، وهو ما يعكس شجاعته وروحه الطيبة.

وأشارت مهدي، إلى أن أم المجني عليه صديقتها، وابنها سيف صديق لابني في المدرسة، وتابعت: "هم من الناس الطيبين والجدعان، كما يصفهم أهل البلد. للأسف، لم أتمكن بعد من زيارتهم، لكنني تواصلت مع أحد أصدقائنا لتقديم الدعم لهم".

 واختتمت: "نسأل الله أن يصبر قلوبهم على هذا المصاب الجلل ويمنحهم القوة لتحمل هذه الخسارة".

شاب قتل شاب مأساة عائلة كاملة شاب يدافع عن صديقه جرائم شجاعة تنتهي بمأساة

