قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟
مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟

ألم العانة
ألم العانة
أمينة الدسوقي

تشهد كرة القدم الأوروبية في الأشهر الأخيرة ارتفاعا لافتا في إصابات ألم العانة أو ما يعرف بـ الفتق الرياضي، وهي إصابة باتت تستهدف اللاعبين الشباب بشكل خاص وقد أصابت عددا من أبرز المواهب الصاعدة، مثل لامين يامال نجم برشلونة، ونيكو وليامز جناح أتلتيك بيلباو، وفرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد.

وتزامنت هذه الإصابات في توقيت متقارب خلال الأسابيع الأولى من الموسم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسبابها الحقيقية وتأثيرها على الأداء البدني للاعبين.

ما هو ألم العانة؟

ألم العانة أو الفتق الرياضي إصابة تعد حديثة نسبيا في كرة القدم، ولم تكن شائعة قبل نصف قرن تنشأ نتيجة صراع بيوميكانيكي بين عضلات الفخذ الداخلية القوية، وعضلات جدار البطن، ما يؤدي إلى التهاب مزمن في منطقة الارتكاز عند مفصل العانة.

لامين يامال

ويؤكد متخصصون إسبان أن هذه الإصابات باتت أكثر انتشاراً بين اللاعبين الشباب لأن أجسامهم تتعرض لأحمال تفوق قدرة العضلات على التحمل قبل اكتمال نضجها.

ضغط المباريات السبب الأكبر

تجمع الآراء الطبية على أن ازدحام الجدول الكروي هو العامل الأكثر تأثيراً اللاعبون الشباب يشاركون في:

الدوري المحلي

البطولات القارية

المباريات الدولية

جولات الإعداد المكثفة

كل ذلك مع فترات راحة قصيرة جداً وبرامج تأهيل محدودة، ما يجعل أجسادهم عرضة للالتهابات والإصابات العضلية.

تأثير الإصابة على أداء اللاعب

يرى الأطباء أن ألم العانة من أكثر الإصابات إزعاجا للاعب كرة القدم حيث تقلل من القدرة الحركية والتسديدية بنسبة تصل إلى 50%، و يستمر اللاعب في اللعب لكن بأداء أقل سرعة وفاعلية، أما الألم يزداد خلال فصل الشتاء بسبب ارتفاع الرطوبة وانزلاق الأرضية.

الطرق الحديثة في العلاج

في السابق كان الحل الأكثر شيوعا هو الجراحة، لكن طول فترة التعافي دفع الأطباء اليوم إلى تجنبها قدر الإمكان واللجوء إلى خيارات أكثر تحفظا، منها تقنية "الراديو فركوينسي" حيث تعتمد على موجات كهرومغناطيسية تُحدث حرارة مسيطر عليها داخل الأنسجة المتضررة، بهدف تقليل الالتهاب و تخفيف الألم و تسريع الشفاء، وقد استخدم الطبيب إرنست شيلدرز هذه الطريقة في علاج إصابة لامين يامال.

العلاج الطبيعي والإبر الجافة

وهي مزيج من:

تقوية العضلات

تحسين التوازن العضلي

جلسات الإبر الجافة

وتم تطبيق هذا النوع من العلاج مع كل من ماستانتونو ونيكو وليامز.

ويؤكد أطباء الطب الرياضي أن هذه الأساليب حققت نجاحاً كبيراً، وأصبحت بديلاً للجراحة التي كانت تتطلب غياباً يمتد لأشهر.

توتر بين الأندية والمنتخبات

أدت هذه الإصابات إلى خلافات متصاعدة بين الأندية والاتحادات الوطنية فالأندية تسعى لحماية لاعبيها كونهم أحد أهم استثماراتها، بينما تتمسك المنتخبات بحقها في استدعائهم للمنافسات الرسمية.

فلامين يامال تم استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وتركيا بعد تدخل طبي عاجل، وهو ما أثار غضب الاتحاد الإسباني ، كما غاب ماستانتونو عن قائمة منتخب الأرجنتين استعداداً لمواجهة أنغولا، لكن دون حدوث توتر مع ريال مدريد.

تحدي جديد يواجه اللاعبين الشباب

أصبحت إصابات ألم العانة واحدة من أبرز التحديات البدنية التي تواجه الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم، خاصة مع التزايد المستمر في عدد المباريات والضغوط البدنية المصاحبة للمنافسة على أعلى مستوى وبات المطلوب إيجاد توازن حقيقي بين الطموح الكروي ومتطلبات الحفاظ على صحة اللاعب.
 

كرة القدم الأوروبية الفتق الرياضي لامين يامال لامين يامال نجم برشلونة نيكو وليامز ألم العانة كرة القدم إصابات ألم العانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

ترشيحاتنا

أشرف خكيمي

من الدوري الإنجليزي.. باريس سان جيرمان يتحرك لضم بديل حكيمي

ليفربول

ليفربول يدرس تجديد عقود ثلاثي وسطه لتجنب سيناريو ألكسندر أرنولد

محمد صبري

جمال شعبان: رواية غير مؤكدة تشير لتعرّض محمد صبري لأزمة قلبية قبل الحادث

بالصور

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد