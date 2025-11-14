أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟

تشهد كرة القدم الأوروبية في الأشهر الأخيرة ارتفاعا لافتا في إصابات ألم العانة أو ما يعرف بـ الفتق الرياضي، وهي إصابة باتت تستهدف اللاعبين الشباب بشكل خاص وقد أصابت عددا من أبرز المواهب الصاعدة، مثل لامين يامال نجم برشلونة، ونيكو وليامز جناح أتلتيك بيلباو، وفرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد.

وتزامنت هذه الإصابات في توقيت متقارب خلال الأسابيع الأولى من الموسم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسبابها الحقيقية وتأثيرها على الأداء البدني للاعبين.

ما هو ألم العانة؟

ألم العانة أو الفتق الرياضي إصابة تعد حديثة نسبيا في كرة القدم، ولم تكن شائعة قبل نصف قرن تنشأ نتيجة صراع بيوميكانيكي بين عضلات الفخذ الداخلية القوية، وعضلات جدار البطن، ما يؤدي إلى التهاب مزمن في منطقة الارتكاز عند مفصل العانة.

ويؤكد متخصصون إسبان أن هذه الإصابات باتت أكثر انتشاراً بين اللاعبين الشباب لأن أجسامهم تتعرض لأحمال تفوق قدرة العضلات على التحمل قبل اكتمال نضجها.

ضغط المباريات السبب الأكبر

تجمع الآراء الطبية على أن ازدحام الجدول الكروي هو العامل الأكثر تأثيراً اللاعبون الشباب يشاركون في:

الدوري المحلي

البطولات القارية

المباريات الدولية

جولات الإعداد المكثفة

كل ذلك مع فترات راحة قصيرة جداً وبرامج تأهيل محدودة، ما يجعل أجسادهم عرضة للالتهابات والإصابات العضلية.

تأثير الإصابة على أداء اللاعب

يرى الأطباء أن ألم العانة من أكثر الإصابات إزعاجا للاعب كرة القدم حيث تقلل من القدرة الحركية والتسديدية بنسبة تصل إلى 50%، و يستمر اللاعب في اللعب لكن بأداء أقل سرعة وفاعلية، أما الألم يزداد خلال فصل الشتاء بسبب ارتفاع الرطوبة وانزلاق الأرضية.

الطرق الحديثة في العلاج

في السابق كان الحل الأكثر شيوعا هو الجراحة، لكن طول فترة التعافي دفع الأطباء اليوم إلى تجنبها قدر الإمكان واللجوء إلى خيارات أكثر تحفظا، منها تقنية "الراديو فركوينسي" حيث تعتمد على موجات كهرومغناطيسية تُحدث حرارة مسيطر عليها داخل الأنسجة المتضررة، بهدف تقليل الالتهاب و تخفيف الألم و تسريع الشفاء، وقد استخدم الطبيب إرنست شيلدرز هذه الطريقة في علاج إصابة لامين يامال.

العلاج الطبيعي والإبر الجافة

وهي مزيج من:

تقوية العضلات

تحسين التوازن العضلي

جلسات الإبر الجافة

وتم تطبيق هذا النوع من العلاج مع كل من ماستانتونو ونيكو وليامز.

ويؤكد أطباء الطب الرياضي أن هذه الأساليب حققت نجاحاً كبيراً، وأصبحت بديلاً للجراحة التي كانت تتطلب غياباً يمتد لأشهر.

توتر بين الأندية والمنتخبات

أدت هذه الإصابات إلى خلافات متصاعدة بين الأندية والاتحادات الوطنية فالأندية تسعى لحماية لاعبيها كونهم أحد أهم استثماراتها، بينما تتمسك المنتخبات بحقها في استدعائهم للمنافسات الرسمية.

فلامين يامال تم استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وتركيا بعد تدخل طبي عاجل، وهو ما أثار غضب الاتحاد الإسباني ، كما غاب ماستانتونو عن قائمة منتخب الأرجنتين استعداداً لمواجهة أنغولا، لكن دون حدوث توتر مع ريال مدريد.

تحدي جديد يواجه اللاعبين الشباب

أصبحت إصابات ألم العانة واحدة من أبرز التحديات البدنية التي تواجه الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم، خاصة مع التزايد المستمر في عدد المباريات والضغوط البدنية المصاحبة للمنافسة على أعلى مستوى وبات المطلوب إيجاد توازن حقيقي بين الطموح الكروي ومتطلبات الحفاظ على صحة اللاعب.

