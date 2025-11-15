الفريق أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على استقبال أي أعداد أو أحجام من السفن

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور أول سفينة حاويات من باب المندب إلى القناة منذ عامين يحمل «رسالة قوية» للعالم بشأن استقرار حركة الملاحة بعد التوترات الأخيرة في البحر الأحمر.

الهدنة في غزة

وقال خلال لقاء على شاشة القاهرة الإخبارية: «هذه أول مرة أخرج على مركب قادمة من باب المندب منذ عامين… الرسالة واضحة بأن المنطقة أصبحت آمنة، وأن الهدنة في غزة مستمرة بضمان الرئيسين السيسي وترامب».

وأوضح الفريق ربيع أن خطوة عبور سفينة CMA بهذا الحجم تؤكد ثقة شركات الملاحة العالمية في عودة الاستقرار، مشيراً إلى أن الهيئة كانت جاهزة طوال الفترة الماضية بفضل أعمال التطوير المستمرة رغم انخفاض عدد السفن خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن قناة السويس قادرة حالياً على استقبال أي أعداد أو أحجام من السفن بفضل ما تم تنفيذه من تحديثات وتجهيزات.

وعن الحوافز والتخفيضات، أكد رئيس الهيئة أن التخفيضات الحالية ــ ومنها خصم 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها 130 ألف طن ــ ستستمر لفترة، على أن تتم مراجعتها وفقاً لتطورات السوق وعودة حركة السفن تدريجياً.

وقال إن الهيئة تعمل حالياً على إعداد حوافز إضافية لأحجام محددة وآليات معينة لعبور السفن.

وأشار ربيع إلى وجود تحسن ملحوظ في حركة العبور منذ بداية سبتمبر، موضحاً أن النصف الأول من نوفمبر شهد زيادة بنسبة 12% في عدد السفن، و16% في الحمولات، و18% في العائد بالدولار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس حالة الاطمئنان التي سادت بعد إعلان الحوثيين وقف استهداف السفن.