إخلاء منزل بعد انهيار جزئي بكفر الرجالات في طوخ .. صور

قرر المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ إخلاء منزل بقرية كفر الرجالات دائرة المركز بعد حدوث انهيار جزئي به حفاظا على أرواح المواطنين.

تلقى رئيس المدينة بلاغا يفيد بوجود منزل ايل للسقوط وانهيار جزء من المنزل وتصدع بقرية كفر الرجالات دائرة الوحدة المحلية باكياد دجوى.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والامنية وقوات الحماية المدنية وتم إخلاء المنزل حفاظا على أرواح المواطنين وتشكيل لجنة من الاداره الهندسيه والمنشآت الآيلة للسقوط وفرض كردون امنى حول الموقع حماية للمواطنين.

تفاصيل الواقعة

شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، انهيار أجزاء من منزل مكوّن من طابقين بقرية كفر الرجالات التابعة لمركز طوخ، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتلقى مركز طوخ، بلاغًا يفيد بحدوث انهيار في حائط المطبخ بالطابق الأرضي لمنزل مبني بالطوب اللبن.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بطوخ إلى الموقع، وتم إخطار نقطة إسعاف طوخ لمتابعة الموقف ورفع درجة الاستعداد.

وأكدت المعاينة الأولية، عدم وجود إصابات حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الإنشائية للمبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.