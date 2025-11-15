رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

يبحث الكثير من الشباب عن طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي، حيث يشهد ملف وظائف مشروع الضبعة النووي اهتمامًا متزايدًا بين فئات واسعة من المواطنين الباحثين عن فرص عمل مجزية داخل واحد من أكبر المشروعات القومية في مصر، وذلك بعد إعلان وزارة العمل عن توافر آلاف الوظائف الجديدة داخل المشروع، برواتب مرتفعة تصل إلى 45 ألف جنيه.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم سوق العمل وفتح مسارات توظيف جديدة تتناسب مع احتياجات الشباب وتحقق الاستقرار الوظيفي.



4500 وظيفة جديدة داخل مشروع الضبعة النووي

أوضحت وزارة العمل أن المشروع يوفر حاليًا ما يقرب من 4500 فرصة عمل، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة المنفذة لأعمال المشروع.

ويعكس هذا الرقم الضخم حجم التوسع في المشروع النووي، الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة في تاريخ البلاد، ويعتمد بشكل شبه كامل على العمالة الفنية المدربة في مختلف التخصصات.



التخصصات المطلوبة داخل مشروع الضبعة النووي

قدمت الوزارة تفاصيل دقيقة حول الوظائف المتاحة، والتي شملت مجموعة واسعة من العمالة الفنية على النحو التالي

500 حداد مسلح

3000 مساعد حداد

1000 فورمجي

500 نجار مسلح

1000 مساعد نجار

100 لحام أرجون

100 لحام كهرباء

وتعكس هذه القائمة حجم الطلب الكبير على العمالة الفنية داخل المشروع، خاصة في ظل مراحل البناء والإنشاء الحالية التي تتطلب كوادر متخصصة ذات خبرة.

رواتب وظائف مشروع الضبعة النووي تصل إلى 45 ألف جنيه

أحد أبرز أسباب اهتمام المواطنين بالإعلان الأخير هو الرواتب المرتفعة التي يقدمها المشروع، إذ يبدأ الراتب الأساسي من 10 آلاف جنيه شهريًا، بينما تصل المكافآت الإنتاجية إلى 12 ألف و500 جنيه، ليصل إجمالي دخل عدد من المهن إلى 22 ألف و500 جنيه شهريًا.

أما الحدادون والنجارون، فيصل إجمالي دخلهم إلى 45 ألف جنيه شهريًا وفق الكفاءة ومستوى الإنتاجية.

وتتراوح رواتب لحامي الكهرباء والأرجون ما بين 22 ألف و500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، مما يجعل هذه التخصصات من أكثر الفئات المستفادة من فرص التوظيف المتاحة.



نظام العمل داخل مشروع الضبعة النووي

وضعت الجهة المشغلة نظامًا للعمل يضمن الانضباط والإنتاجية، حيث يعتمد على 24 يوم عمل شهريًا مقابل 6 أيام إجازة.

وتبدأ ساعات العمل من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع تخصيص ساعتين للراحة والغداء، بما يتناسب مع طبيعة العمل داخل مشروع ضخم يتطلب مجهودًا فنيًا كبيرًا واستمرارية في الإنتاج.

شروط التقديم للوظائف الجديدة داخل المشروع

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وتشمل أن يكون السن ما بين 18 وحتى 55 عامًا، إضافة إلى ضرورة اجتياز الاختبارات الفنية التي تُجرى بمدينة الضبعة يوميًا من الأحد إلى الخميس.

ويُعد اجتياز الاختبار الفني خطوة أساسية لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على العمل بكفاءة داخل المشروع النووي.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مشروع الضبعة النووي

وفق بيان الوزارة، يشترط:

تقديم أصل وصورة من شهادة اللياقة الطبية الصادرة من أي مستشفى حكومي صورة سارية من بطاقة الرقم القومي تقديم صورتين شخصيتين حديثتين لاستكمال ملف التوظيف

ويعكس هذا النظام التنظيمي حرص الجهات الرسمية على ضمان الجدية والتأكد من بيانات المتقدمين.

مزايا العمل داخل مشروع الضبعة النووي

يحصل العاملون داخل المشروع على مجموعة من الامتيازات المهمة التي تجعل الوظائف المعروضة ضمن الأكثر طلبًا في مصر حاليًا، حيث توفر الشركة إقامة كاملة للعاملين إلى جانب مواصلات مؤمنة، إضافة إلى التأمينين الاجتماعي والصحي، فضلًا عن فرص الترقية والحوافز الإنتاجية المعتمدة على مستوى الأداء والكفاءة، ما يمنح العاملين فرصة حقيقية لتطوير مستقبلهم المهني.

مواعيد ومكان إجراء اختبارات القبول

أوضحت وزارة العمل أن الاختبارات تُجرى داخل مدينة الضبعة أمام فندق عروس البحر، وذلك يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

كما أتاحت الوزارة أرقامًا للتواصل عبر واتساب لتقديم الاستفسارات أو الحصول على مزيد من المعلومات وهي 01009502326 و01009394460 و01002903747 وكذلك 01200064667.