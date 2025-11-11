قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتفقد اللجان الانتخابية بمدن العلمين والضبعة “صور”

محافظ مطروح خلال تفقد اللجان الانتخابية
محافظ مطروح خلال تفقد اللجان الانتخابية
ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء سير العملية الإنتخابية بعدد من مقار اللجان بالدائرة الثانية وذلك بمدينة العلمين والضبعة

خلال اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب وهى لجنتى مقر مركز مدينة العلمين ومدرسة معاذ بن جبل بسيدى عبدالرحمن ، يرافقه اللواء علاء يوسف رئىيس مدينة العلمين ولجنة المركز التكنولوجي بمقر مركز الضبعة ولجنة مدرسة الضبعة الاعداديه بنات يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة الضبعة ،والإطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة باللجان وكافة سبل الراحة أمام الناخبين للأدلاء بأصواتهم مع تنظيم دخولهم اللجان بسهولة ويسر. خاصة مع توافد أعداد كبيرة من الناخبين على مقار اللجان.

واطمئن محافظ مطروح من المستشارين رؤساء اللجان وأعضائها على توافر كافة سبل الراحة من توفير مظلات و مياه الشرب والنظافة العامة وكراسى لذوى الهمم وتأمين و استقرار التيار كهربي وغيرها للظهور بالشكل اللائق والتيسير على الناخبين مشيدا بالإقبال الكبير و التوافد الملحوظ للمواطنين على المقار الانتخابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من الشيوخ والشباب والمرأة للإدلاء بأصواتهم مع الاقبال منذ الساعات الأولى لفتح اللجان في اليوم الثاني بما يعكس وعى المواطن المطروحى وحرصه على ممارسة حقه الدستورى فى اختيار من يمثله فى مجلس النواب .

وذلك مع توافر التأمين الشرطى والإسعاف مع مشاركة اعضاء برلمان الطلائع والشباب وال yly في مساعدة الناخبين والتوعية.

يذكر أن إجمالى عدد الأصوات الانتخابية بالمحافظة ٣٧٥٥٤٣ صوت انتخابي على دائرتين إنتخابية منها ٢٤١٢٤٩ صوت انتخابي بالدائرة الأولى والتى تشمل مدن (مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم ) بعدد ٧١ مركز ولجنة إنتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح .

بينما تضم الدائرة الثانية عدد أصوات إنتخابية ١٣٤٢٩٤ صوت بمدن (الحمام – العلمين _الضبعة _ سيوة )وذلك من خلال ٥٦ لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الإنتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 5606 لجنة فرعية أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة، تحت إشراف 70 لجنة عامة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشحًا في دائرة الصعيد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير وفق خطة متكاملة تضمن انتظام التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين في جميع المقار الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.


 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

هل لبوسي شلبي علاقة بالانفصال؟

كريم محمود عبدالعزيز ينفصل عن زوجته.. هل كانت بوسي شلبي السبب

ضحايا البرق

بعد سقوط ضحايا بالبحيرة.. كيف يتسبب البرق في وفاة الإنسان؟| فيديوجراف

منشط جنسي

آثاره الجانبية قاتلة .. ألمانيا تحذر من منشط جنسي خطير

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد