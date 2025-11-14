قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية
خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية
ايمن محمود

أعلنت وزارة العمل  عن توافر عدد من الوظائف  المختلفة للعمل بالمحطة النووية بالضبعة بمرتبات تبدأ من 10 الاف وتصل إلى 45 ألف جنيه.

عدد  الوظائف

واوضحت  وزارة العمل ان الوظائف المطلوبة :500 مساعد مسلح، 3000 مساعد حداد، و1000 فورمجي، و500 نجار مسلح، و1000 مساعد نجار، و100 لحام أرجون، و100 لحام كهرباء.

راتب الوظائف

وتبدأ الرواتب الأساسية من 10,000 جنيه شهريًا وتصل إلى 45,000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات اجتماعية وصحية شاملة.

نظام العمل 

واشار  البيان ان نظام العمل  يُعمل بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة، على أن تُجرى الاختبارات بمجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة.

شروط التقديم:

السن من 18 حتى 55 عامًا

اجتياز الاختبارات الفنية التي تُجرى بمدينة الضبعة يوميًا من الأحد إلى الخميس

المستندات المطلوبة:

أصل وصورة من شهادة اللياقة الطبية من أي مستشفى حكومي

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

صورتان شخصيتان حديثتان

 تاتى هذه الفرص في إطار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف التخصصات الفنية.

