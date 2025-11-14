45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف المختلفة للعمل بالمحطة النووية بالضبعة بمرتبات تبدأ من 10 الاف وتصل إلى 45 ألف جنيه.

عدد الوظائف

واوضحت وزارة العمل ان الوظائف المطلوبة :500 مساعد مسلح، 3000 مساعد حداد، و1000 فورمجي، و500 نجار مسلح، و1000 مساعد نجار، و100 لحام أرجون، و100 لحام كهرباء.

راتب الوظائف

وتبدأ الرواتب الأساسية من 10,000 جنيه شهريًا وتصل إلى 45,000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات اجتماعية وصحية شاملة.

نظام العمل

واشار البيان ان نظام العمل يُعمل بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة، على أن تُجرى الاختبارات بمجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة.

شروط التقديم:

السن من 18 حتى 55 عامًا

اجتياز الاختبارات الفنية التي تُجرى بمدينة الضبعة يوميًا من الأحد إلى الخميس

المستندات المطلوبة:

أصل وصورة من شهادة اللياقة الطبية من أي مستشفى حكومي

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

صورتان شخصيتان حديثتان

تاتى هذه الفرص في إطار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف التخصصات الفنية.