محافظ مطروح : الحفاظ على طابع واحة سيوة البيئى ضرورة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء ،اللواء أشرف مصطفى باشا رئيس مركز و مدينة سيوة الجديد .

حيث هنأه محافظ مطروح بمهام عمله الجديد رئيسا لمدينة سيوة جنوب مطروح ، مشيرا إلى أهمية واحة سيوة ومكانتها السياحية والتنموية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بها.

واضاف إلى أهمية التواصل مع اهلها لتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم والعمل على توفير مزيد من الخدمات ، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والإسراع بها وتذليل العقبات.

واشار الى ضرورة الاهتمام بالحفاظ على طابعها البيئي ومنع العشوائية ،مع وضع الرؤي والمقترحات لتطوير وجذب السياحة إليها لما تتمتع به واحه سيوة من طبيعة سياحية فريدة ومتميزة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، برفع درجة الإستعداد القصوى والتأهب بكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء و تعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة .

وشدد المحافظ على تواجد رؤساء المدن والمراكز ميدانيًا لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية. وكذلك على الطرق الرئيسية والطريق الدولي مطروح- إسكندرية ، ومطروح - السلوم ،بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتسيير حركة المرور والمواطنين .

وأكد محافظ مطروح على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز و مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وإعلان أرقام تلقي الشكاوى بكافة القطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة ،وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، مشيرا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلي درجة من الاستعداد سواء من المعدات والأفراد حتى إنتهاء موجة الطقس الغير مستقر وعودة الأمور لطبيعتها .