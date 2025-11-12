قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح : الحفاظ على طابع واحة سيوة البيئى ضرورة

محافظ مطروح خلال استقابل رئيس مدينة سيوة
محافظ مطروح خلال استقابل رئيس مدينة سيوة
ايمن محمود

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء ،اللواء أشرف مصطفى باشا رئيس مركز و مدينة سيوة الجديد .

حيث هنأه محافظ مطروح بمهام عمله الجديد رئيسا لمدينة سيوة جنوب مطروح ، مشيرا إلى أهمية واحة سيوة ومكانتها السياحية والتنموية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بها.

واضاف إلى أهمية التواصل مع اهلها لتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم والعمل على توفير مزيد من الخدمات ، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والإسراع بها وتذليل العقبات.

واشار الى ضرورة الاهتمام بالحفاظ على طابعها البيئي ومنع العشوائية ،مع وضع الرؤي والمقترحات لتطوير وجذب السياحة إليها لما تتمتع به واحه سيوة من طبيعة سياحية فريدة ومتميزة.

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، برفع درجة الإستعداد القصوى والتأهب بكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء و تعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة .

وشدد المحافظ على تواجد رؤساء المدن والمراكز ميدانيًا لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية. وكذلك على الطرق الرئيسية والطريق الدولي مطروح- إسكندرية ، ومطروح - السلوم ،بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتسيير حركة المرور والمواطنين .

وأكد محافظ مطروح على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز و مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وإعلان أرقام تلقي الشكاوى بكافة القطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة ،وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، مشيرا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلي درجة من الاستعداد سواء من المعدات والأفراد حتى إنتهاء موجة الطقس الغير مستقر وعودة الأمور لطبيعتها .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح واحة سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الغازي

قرار عاجل بشأن استئناف ماينز الألماني ضد أنور الغازي

دين هويسن

لجنة الاستئناف ترفض طلب ريال مدريد بإلغاء بطاقة دين هويسن

إيدرسون

إيدرسون يكشف تفاصيل حديثه الأخير مع جوارديولا قبل رحيله عن مانشستر سيتي

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد