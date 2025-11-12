4500 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية، عن توفير نحو 4500 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع الضبعة النووي، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل مجزية للشباب ضمن المشروعات القومية الكبرى.

الوظائف المطلوبة:500 مساعد مسلح، 3000 مساعد حداد، و1000 فورمجي،و500 نجار مسلح،و1000 مساعد نجار، و100 لحام أرجون،و100 لحام كهرباء..

وأوضحت الوزارة أن الرواتب الأساسية تبدأ من 10,000 جنيه شهريًا وتصل إلى 45,000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات اجتماعية وصحية شاملة...ويُعمل بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة، على أن تُجرى الاختبارات بمجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة...وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال مسؤولي التشغيل عبر أرقام الهواتف المدرجة بالإعلان الرسمي، مشيرةً إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف التخصصات الفنية.