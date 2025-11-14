6200 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي بالتعاون مع شركة نيكميت الروسية

أعلنت وزارة العمل المصرية بالتعاون مع شركة نيكميت الروسية عن توفير 6200 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

500 مساعد مسلح

3000 مساعد حداد

1000 فورمجي

500 نجار مسلح

1000 مساعد نجار

100 لحام أرجون

100 لحام كهرباء

المزايا والرواتب

الرواتب الأساسية تبدأ من 10,000 جنيه شهريًا وتصل إلى 45,000 جنيه حسب طبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة.

توفير سكن مجاني للعاملين.

مواصلات داخلية لتسهيل الانتقال اليومي.

تأمينات اجتماعية وصحية شاملة لجميع الموظفين.

نظام العمل

العمل بنظام 24 يوم عمل يليها 6 أيام راحة.

تُجرى الاختبارات بمجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة.

آلية التقديم

التقديم متاح من خلال مسؤولي التشغيل عبر أرقام الهواتف المدرجة بالإعلان الرسمي، والذي يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط الإلكتروني: الإعلان الرسمي على فيسبوك اضغط هنا

أهمية المبادرة

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز فرص العمل للشباب، ودعم التخصصات الفنية التي تمثل العمود الفقري في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوطين الخبرات الصناعية داخل مصر.