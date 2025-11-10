قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
خدمات

برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة

عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن وظائف وزارة العمل باستمرار ، حيث تعلن الوزارة بين الحين والآخر عن فرص عمل مميزة للشباب في شركات القطاع الخاص بمرتبات مجزية.

ولعل أحد أبرز هذه الإعلانات ، توفير 185 فرصة عمل جديدة بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وشركة رائدة في الخدمات البحرية، في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وفتح آفاق جديدة للتشغيل في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط التشغيل القومية التي تهدف إلى الحد من البطالة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرة إلى استمرار التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل متنوعة ومتوافقة مع مؤهلات وخبرات المتقدمين.

تفاصيل الوظائف المتاحة ورواتبها

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية:

50 وظيفة سائقين برخصة قيادة أولى، براتب يصل إلى 16,000 جنيه.

25 وظيفة مشغل ونش RTG، براتب 11,500 جنيه.

25 وظيفة مشغل ونش RS، براتب 12,000 جنيه.

25 وظيفة مشغل ونش STS، براتب 12,000 جنيه.

15 وظيفة مشرف مواقع، براتب 12,000 جنيه.

15 وظيفة محاسب موقع، براتب 12,000 جنيه.

15 وظيفة في مجال الموارد البشرية (HR)، براتب 12,000 جنيه.

15 وظيفة مسؤول مشروعات، براتب 8,000 جنيه.

وتشمل هذه الفرص وظائف بمستويات مختلفة، سواء متوسطة أو عليا، وفقًا لمتطلبات وطبيعة كل وظيفة، ما يتيح للشباب من مختلف المؤهلات التقدم والاستفادة من هذه الفرص المميزة.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل 

حددت الوزارة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

  • أن تكون لديهم خبرة عملية تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات في مجال الوظيفة.
  • أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 25 و50 عامًا.
  • المؤهل الدراسي متوسط أو عالي بحسب طبيعة كل وظيفة.

وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء هذه الشروط لضمان قبول الطلب والتأكد من ملاءمة المتقدم للوظيفة المطلوبة، بما يضمن نجاح عملية التشغيل وتحقيق أهداف الوزارة في توفير فرص عمل مناسبة.

طريقة التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف التسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaBFBuo7ow-Eh5sIyQblkW4pIwwpx--lD3FlHLHis_DoaeIg/viewform?usp=publish-editor

ودعت الوزارة جميع الباحثين عن فرص عمل إلى سرعة التسجيل والتقديم، مؤكدة أن هذه الوظائف تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم التشغيل في المحافظات المختلفة، ورفع كفاءة سوق العمل من خلال استقطاب مهارات وخبرات متنوعة.

جهود الوزارة في تشغيل الشباب وتحسين مستوى المعيشة

قالت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، إن الوزارة تعمل بتنسيق مستمر مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة تلبي احتياجات السوق ، وتساعد في تقليل معدلات البطالة بين الشباب.

وأضافت أن توفير وظائف متنوعة برواتب مغرية يعد حافزًا للشباب للانضمام إلى سوق العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير وظائف حقيقية تناسب جميع المؤهلات والخبرات.

وتظل وزارة القوى العاملة ملتزمة باستمرار خطط التشغيل القومية، والعمل على إيجاد وظائف لائقة للشباب في مختلف المحافظات، مع متابعة التطورات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل لضمان تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الفرص المتاحة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

