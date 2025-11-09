قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

40 فرصة عمل جديدة بشركة تريكو بالجيزة

جانب من فرص العمل
جانب من فرص العمل

أعلنت الوزارة عن توفير 40 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وشركة النيل للتركو.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:10 عمال نسيج إلكتروني،و10 مساعدين ومشرفي إنتاج،و20 شابًا للتدريب على تشغيل الماكينات

وأشارت الوزارة إلى أن فرص العمل متاحة للذكور من مختلف المؤهلات، مع توفير التدريب اللازم للراغبين في اكتساب المهارات الفنية في مجالات النسيج والتريكو.
وقالت الوزارة إن التقديم والتواصل كالتالي :
يمكن للراغبين التقديم والتواصل عبر الأرقام التالية:
01145497726 / 01020050558
أو التوجه مباشرة إلى العنوان:
3 شارع محمد دبعبس – طريق البراجيل – إمبابة – الجيزة..وأن مواعيد المقابلات:
يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً

وتدعو وزارة العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الإسراع في التقديم، مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والحد من معدلات البطالة، من خلال التعاون المستمر مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالداخل

