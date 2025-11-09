40 فرصة عمل جديدة بشركة تريكو بالجيزة

أعلنت الوزارة عن توفير 40 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وشركة النيل للتركو.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:10 عمال نسيج إلكتروني،و10 مساعدين ومشرفي إنتاج،و20 شابًا للتدريب على تشغيل الماكينات

وأشارت الوزارة إلى أن فرص العمل متاحة للذكور من مختلف المؤهلات، مع توفير التدريب اللازم للراغبين في اكتساب المهارات الفنية في مجالات النسيج والتريكو.

وقالت الوزارة إن التقديم والتواصل كالتالي :

يمكن للراغبين التقديم والتواصل عبر الأرقام التالية:

01145497726 / 01020050558

أو التوجه مباشرة إلى العنوان:

3 شارع محمد دبعبس – طريق البراجيل – إمبابة – الجيزة..وأن مواعيد المقابلات:

يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً

وتدعو وزارة العمل الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الإسراع في التقديم، مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والحد من معدلات البطالة، من خلال التعاون المستمر مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.