قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يبحث مع السفير السعودي حوكمة موسم الحج لحفظ حقوق العمالة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى محمد جبران، وزير العمل، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير صالح بن عيد الحصيني، وبدر الوابصي، رئيس الشؤون القنصلية بسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة،ومشاركة السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

تناول اللقاء آليات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين البلدين الشقيقين ،وكذلك مناقشة سبل حوكمة وتنظيم العمالة الموسمية استعدادًا لموسم الحج الجديد، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويعزز من كفاءة ومرونة منظومة التشغيل بين البلدين.

كما شهد الاجتماع إشادة مشتركة بتجربة برنامج الفحص المهني الذي يجري تطبيقه بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لما يمثله من نموذج متطور في رفع جودة وكفاءة العمالة المصرية المتجهة إلى سوق العمل السعودي، وتلبية احتياجاته وفق معايير مهنية معتمدة.

واقترح الجانب المصري بحث ودراسة مقترح بايجاد آلية تحافظ على مصالح الطرفين ويعزز من صورة العامل المصري في الخارج.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل محمد جبران عن تقديره العميق للدعم والتعاون المستمر من الجانب السعودي، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل نموذجًا يحتذى في التكامل العربي في مجالات العمل والتنمية البشرية.
حضر اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل .

وزير العمل السفير السعودي فرص عمل بالخارج تنقل الأيدي العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

مؤتمر المخدرات

المعايير الدولية في مواجهة الإدمان | الجلسة الأولى لمؤتمر الوقاية العربية تضع البعد الاجتماعي في الصدارة

المتحف المصري الكبير

سفير تركيا لدى مصر: المتحف المصري الكبير تجسيد حي لعظمة التاريخ المصري

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد