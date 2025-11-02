أصداء افتتاح المتحف الكبير..وزير العمل الأردني: نموذج ملهم يحتذى به

أكد وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نموذجا حضاريا رائدا يلهم دول المنطقة للسير بخطى واثقة نحو تعزيز الهوية الثقافية وربطها برؤية عصرية متطورة.

وقال البكار في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية في عمان لمتابعة حفل افتتاح المتحف عبر البث المباشر من القاهرة، إن "الأشقاء المصريين يمثلون نموذجا يحتذى به، ونتعلم منهم دائما كيف يمكن الحفاظ على الهوية الوطنية وتجديدها في آن واحد، بما يواكب التطورات العالمية دون التفريط في الأصالة".

وأضاف أن هذه المبادرة الحضارية الكبرى تدفعنا في الأردن إلى العمل على مشروعات تعبر عن ثقافتنا وتقاليدنا، وتواكب في الوقت نفسه مسيرة التطور العالمي، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل مصدر فخر لكل العرب، ونموذجا مشرفا يجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.

