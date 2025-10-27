قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
أخبار البلد

قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير العمل في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط

وزير العمل
وزير العمل
أ ش أ

يُجسّد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا عالميًا فريدًا، يعكس مكانة مصر كمهـدٍ للحضارة الإنسانية، ويبرز قدرتها على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تُعبّر عن الوجه الحضاري للدولة المصرية الحديثة. هذا الصرح الثقافي الهائل لا يمثل مجرد متحف أثري، بل مشروع تنموي متكامل يُسهم في بناء المستقبل كما يحفظ ذاكرة الماضي.

المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم، يفتح آفاقًا جديدة أمام حركة السياحة الدولية إلى مصر، بما يحمله من فرص واسعة للنمو الاقتصادي وزيادة التشغيل في قطاعات السياحة والخدمات والحرف والصناعات المكملة. فالمتحف ليس فقط مقصدًا للزوار، بل محركًا رئيسيًا لعجلة العمل والإنتاج في محيطه وفي قطاعات اقتصادية متعددة.

ويأتي تطوير منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية المحيطة بها نموذجًا متكاملًا لتوظيف التراث في خدمة الاقتصاد الوطني. فعمليات رفع كفاءة البنية التحتية، وتيسير حركة الزائرين، وتطوير الخدمات المقدمة، تعكس رؤية واعية تربط بين الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز مقومات التنمية المستدامة.

المتحف المصري الكبير يُقدَّم للعالم كرسالة سلام وتواصل بين الشعوب، ومنارة علمية وثقافية للأجيال القادمة، تُبرز عظمة المصريين وقدرتهم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة. إنه مشروع يدمج بين الذاكرة الإنسانية وروح الإبداع الحديث، ليصبح منصة لتبادل المعرفة والثقافة، ومصدر إلهام للمستقبل.

ومن منظور التنمية الشاملة، يبرز المتحف كمثال حي على تكامل الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. فكل خطوة في هذا المشروع تحمل في طياتها فرصًا جديدة للعمل والاستثمار، سواء في مجالات الأمن والخدمات اللوجستية والنقل والإرشاد السياحي، أو في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع السياحة الثقافية.

المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى للعرض أو مكان لتجميع القطع الأثرية، بل بوابة واسعة لاستقبال ملايين الزوار من الداخل والخارج، وبداية لمرحلة جديدة من النهضة السياحية والثقافية في مصر. ومن قلب الجيزة، يخرج هذا الصرح ليحكي قصة وطن استطاع أن يوظف تاريخه العريق لبناء مستقبل يليق بأبنائه، ويضع الحضارة المصرية من جديد في مقدمة المشهد العالمي.

ختامًا، فإنني أحيي كل يد مصرية شاركت في هذا المشروع العظيم، وأدعو شبابنا وعمالنا أن يستلهموا من هذا الإنجاز روح التحدي والإنجاز، وأن يدركوا أن العمل المتقن هو أصدق تعبير عن حب الوطن.

فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى.. بل هو مرآة مصر الحديثة التي تواصل كتابة التاريخ بعقول وسواعد أبنائها.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير وزير العمل

