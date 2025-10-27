للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

أكد محمد جبران وزير العمل، أنه يتم التفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور وعقود العمال بالمنشآت والشركات، وفتشنا 1065 منشأة ورصدنا مخالفات .



وقال محمد جبران في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" القانون الجديد وضع غرامات مغلظة وشديدة في حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور "



وتابع محمد جبران :" انا نازل على رأس حملة تفتيش يومي الأربعاء والخميس للتفتيش على الشركات للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ".



وأكمل محمد جبران :" نسعى لتحقيق الأمان الوظيفي للعمال والموظفين ونسعى لانضباط الأسواق ".

ولفت محمد جبران :" لما بنعمل محضر لأي منشأة مخالفة المحكمة ستصدر حكم على صاحب العمل والعامل ليس طرف في أي مخالفة".