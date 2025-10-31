قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
أخبار البلد

وزير العمل: افتتاح المتحف المصري إنجاز حضاري غير مسبوق

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد وزير العمل محمد جبران، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا يسطر صفحة جديدة في سجل الحضارة المصرية الخالدة، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يُجسد فخر المصريين بما حققته دولتهم من إنجاز حضاري غير مسبوق.

وقال جبران - في تصريحات خاصة لراديو النيل - إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد إنجاز أثري أو معماري فريد، بل هو رسالة من مصر إلى العالم تؤكد أن الأمة التي عرفت كيف تبني التاريخ قادرة دائمًا على أن تصنع المستقبل، وأن روح الإبداع والعزيمة المصرية مستمرة في كتابة فصول جديدة من التقدم والريادة.

وأضاف جبران أن هذا الصرح العملاق يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمة على الجمع بين الأصالة والتحديث، وبين حماية التراث الوطني وتعظيم قيمته الاقتصادية والثقافية والسياحية، بما يعزز مكانة مصر كأحد أهم مراكز الحضارة والإنسانية في العالم.

وأوضح أن وزارة العمل المصرية تفخر بما يقدمه شباب مصر وعمالها من جهد وإبداع في كل مشروع وطني، مؤكدًا أنهم القوة الحقيقية وراء كل إنجاز تشهده البلاد، وأن ما تحقق في مشروع المتحف المصري الكبير يعكس قدرة العامل المصري على الإسهام في بناء مستقبل وطنه.

واختتم وزير العمل تصريحه قائلاً: "اليوم نقف أمام المتحف الكبير لا لنستحضر الماضي فقط، بل لنؤكد أن مستقبل مصر سيكون – كما كان تاريخها دائمًا – مصدر فخر وإلهام للعالم أجمع".

