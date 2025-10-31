وزير العمل: افتتاح المتحف المصري إنجاز حضاري غير مسبوق

أكد وزير العمل محمد جبران، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا يسطر صفحة جديدة في سجل الحضارة المصرية الخالدة، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يُجسد فخر المصريين بما حققته دولتهم من إنجاز حضاري غير مسبوق.

وقال جبران - في تصريحات خاصة لراديو النيل - إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد إنجاز أثري أو معماري فريد، بل هو رسالة من مصر إلى العالم تؤكد أن الأمة التي عرفت كيف تبني التاريخ قادرة دائمًا على أن تصنع المستقبل، وأن روح الإبداع والعزيمة المصرية مستمرة في كتابة فصول جديدة من التقدم والريادة.

وأضاف جبران أن هذا الصرح العملاق يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمة على الجمع بين الأصالة والتحديث، وبين حماية التراث الوطني وتعظيم قيمته الاقتصادية والثقافية والسياحية، بما يعزز مكانة مصر كأحد أهم مراكز الحضارة والإنسانية في العالم.

وأوضح أن وزارة العمل المصرية تفخر بما يقدمه شباب مصر وعمالها من جهد وإبداع في كل مشروع وطني، مؤكدًا أنهم القوة الحقيقية وراء كل إنجاز تشهده البلاد، وأن ما تحقق في مشروع المتحف المصري الكبير يعكس قدرة العامل المصري على الإسهام في بناء مستقبل وطنه.

واختتم وزير العمل تصريحه قائلاً: "اليوم نقف أمام المتحف الكبير لا لنستحضر الماضي فقط، بل لنؤكد أن مستقبل مصر سيكون – كما كان تاريخها دائمًا – مصدر فخر وإلهام للعالم أجمع".