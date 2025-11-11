العمل تستجيب لاستغاثة فتاة المنصورة من ذوي الهمم وتوفر لها وظيفة

رصدت وزارة العمل مقطع فيديو لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المنصورة، تبلغ من العمر 21 عامًا، طالبة بالصف الثاني بكلية الحقوق، وتعاني من ضمور في الأطراف العلوية (الذراعين)، وتقوم بالعمل لمساعدة نفسها في تغطية مصاريف دراستها.

وعلى الفور، وبعد تحديد عنوانها، انتقل فريق من مديرية العمل بالدقهلية إلى محل إقامتها للتعرف على حالتها وظروفها المعيشية، وتم توجيه الدعوة لها للحضور إلى مقر المديرية...وخلال اللقاء، تم توفير فرصة عمل مناسبة لها تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير بضرورة تأهيل وتدريب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم ضمن النسبة القانونية المقررة لهم (5%) طبقًا لقانون العمل.

وقد تسلمت الطالبة نسخة من عقد عملها بمقر المديرية، وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الوزير محمد جبران، لما يوليه من اهتمام ورعاية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصه الدائم على دعمهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ولا سيما في مجال التشغيل.