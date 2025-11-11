قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئاسة مركز الداخلة تعلن عن وظائف متنوعة.. اعرف التخصصات

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد ، عن حاجتها لتشغيل عدد من المواطنين بنظام:

الأجر اليومي {سركي} للقيام بالأعمال التالية :

1 - سائق { رخصة قيادة لا تقل عن الدرجة الثانية المهنية } .
2 - مساح .
3- مهندس مدنى
4 - مهندس ميكانيكي
5 - إخصائي : معلومات وشبكات.

- شروط التقديم

وتضمنت شروط التقديم للوظائف : -
1 - ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية .
2 - ان يكوم محمود السيرة وحسن السمعة .
3- ان يجتاز الامتحان المقرر .
4 ـ الا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما ميلاديا .
5 - ان يكون مستوفيا للاشتراطات .
6- ان تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص
7- الا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي ما لم يمضى على صدوره اربع سنوات على الاقل
8- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية ويتم تقديم الصحيفة الجنائية بعد قبوله
واجتيازه للاختبار.

- المستندات المطلوبة للتقديم

وتقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة باسم الدكتور /
رئيس مركز الداخلة مرفقا به الاتي : -
 - صورة شهادة ميلاد حديثة.
- صورة شهادة المؤهل
- صورة الرقم القومي
- صورة رخصة قياده لا تقل عن الدرجة الثانية المهنية بالنسبة للسائقين

وجرى تحديد آخر موعد لتقديم الطلبات خلال الفترة حتى الخميس الموافق 20 / 11/ 2025 وفى حالة القبول واجتياز الاختبار يتم استيفاء كامل اصول المستندات المطلوبة.

