رئاسة مركز الداخلة تعلن عن وظائف متنوعة.. اعرف التخصصات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد ، عن حاجتها لتشغيل عدد من المواطنين بنظام:

الأجر اليومي {سركي} للقيام بالأعمال التالية :

1 - سائق { رخصة قيادة لا تقل عن الدرجة الثانية المهنية } .

2 - مساح .

3- مهندس مدنى

4 - مهندس ميكانيكي

5 - إخصائي : معلومات وشبكات.

- شروط التقديم

وتضمنت شروط التقديم للوظائف : -

1 - ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية .

2 - ان يكوم محمود السيرة وحسن السمعة .

3- ان يجتاز الامتحان المقرر .

4 ـ الا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما ميلاديا .

5 - ان يكون مستوفيا للاشتراطات .

6- ان تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

7- الا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي ما لم يمضى على صدوره اربع سنوات على الاقل

8- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية ويتم تقديم الصحيفة الجنائية بعد قبوله

واجتيازه للاختبار.

- المستندات المطلوبة للتقديم

وتقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة باسم الدكتور /

رئيس مركز الداخلة مرفقا به الاتي : -

- صورة شهادة ميلاد حديثة.

- صورة شهادة المؤهل

- صورة الرقم القومي

- صورة رخصة قياده لا تقل عن الدرجة الثانية المهنية بالنسبة للسائقين

وجرى تحديد آخر موعد لتقديم الطلبات خلال الفترة حتى الخميس الموافق 20 / 11/ 2025 وفى حالة القبول واجتياز الاختبار يتم استيفاء كامل اصول المستندات المطلوبة.