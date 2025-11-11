رئاسة مركز الداخلة تعلن عن وظائف متنوعة.. اعرف التخصصات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد ، عن حاجتها لتشغيل عدد من المواطنين بنظام:
الأجر اليومي {سركي} للقيام بالأعمال التالية :
1 - سائق { رخصة قيادة لا تقل عن الدرجة الثانية المهنية } .
2 - مساح .
3- مهندس مدنى
4 - مهندس ميكانيكي
5 - إخصائي : معلومات وشبكات.
- شروط التقديم
وتضمنت شروط التقديم للوظائف : -
1 - ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية .
2 - ان يكوم محمود السيرة وحسن السمعة .
3- ان يجتاز الامتحان المقرر .
4 ـ الا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما ميلاديا .
5 - ان يكون مستوفيا للاشتراطات .
6- ان تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص
7- الا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي ما لم يمضى على صدوره اربع سنوات على الاقل
8- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية ويتم تقديم الصحيفة الجنائية بعد قبوله
واجتيازه للاختبار.
- المستندات المطلوبة للتقديم
وتقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة باسم الدكتور /
رئيس مركز الداخلة مرفقا به الاتي : -
- صورة شهادة ميلاد حديثة.
- صورة شهادة المؤهل
- صورة الرقم القومي
- صورة رخصة قياده لا تقل عن الدرجة الثانية المهنية بالنسبة للسائقين
وجرى تحديد آخر موعد لتقديم الطلبات خلال الفترة حتى الخميس الموافق 20 / 11/ 2025 وفى حالة القبول واجتياز الاختبار يتم استيفاء كامل اصول المستندات المطلوبة.