الوطنية للانتخابات: لا نسعى لتطبيق الغرامة .. واستقبلنا 76 تظلما

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يجب توعية المواطنين بأهمية المشاركة في التصويت ومباشرة الحقوق السياسية فهو حق له.

وأضاف أحمد البنداري، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أننا لا نسعى إلى تطبيق الغرامة على الممتنعين عن التصويت قبل التوعية بأهمية المشاركة وهذا هو المهم.

أشار إلى أن لدينا 1281 مرشح في الانتخابات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وأي انتخابات في العالم لازم يحصل فيها تشكيك، والقانون أتاح طرق قانونية للاعتراض على العملية الانتخابية وهو ما يسمى بالتظلم ويتم النظر في هذه التظلمات والفصل فيها.

وتابع: هذا ما حدث بالفعل حيث تقدم إلينا 76 تظلم على مستوى جميع اللجان وتم النظر في هذه التظلمات ومراجعتها من الهيئة الوطنية للانتخابات.