رسميا.. لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم نادي الزمالك
بناء وتجديد .. أحمد موسى: الدولة المصرية لم تترك القاهرة بدون تطوير
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
غياب الدوليين.. الزمالك يستأنف تدريباته أستعدادا لـ زيسكو الزامبي على ستاد الكلية الحربية
لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
وزير الشباب: الدولة المصرية تبنّت رؤية واضحة لتعظيم دور الرياضة في تعزيز الهوية الوطنية

وزير الشباب
وزير الشباب
أ ش أ

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية استضافة عدد كبير من الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، وهو ما أسهم في تعزيز صورتها الذهنية على المستوى العالمي، وإبراز قدرتها التنظيمية والبشرية، وتحويل الرياضة إلى أحد محركات التنمية في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.


جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجلسة الحوارية التي أقيمت اليوم السبت، تحت عنوان "دور الثقافة والرياضة في بناء الهوية الوطنية"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.


كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تبنّت رؤية واضحة لتعظيم دور الرياضة في تعزيز الهوية الوطنية، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المنشآت الرياضية، وتأهيل الكوادر العاملة في المنظومة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنمية الإنسان المصري والارتقاء به.
شارك في الجلسة إيف سانسنراث، القائم بأعمال الممثل المقيم للأمم المتحدة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة تينا أندرياماهيفا، رئيسة التغيير الاجتماعي والسلوكي وتنمية المراهقين في يونيسف مصر، وأدارها البطل الأولمبي أحمد الجندي، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التجربة المصرية في تنظيم البطولات منذ عام ألفين وثمانية عشر قد أسهمت في إبراز حجم التطور الذي وصلت إليه الدولة المصرية، وتنشيط السياحة الرياضية، وترسيخ مكانة مصر كمركز دولي قادر على استضافة مختلف الفعاليات الكبرى، إلى جانب نقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصري بما يعكس رقيّ التعامل وعمق الثقافة وثراء الموروث الحضاري. وأوضح أن هذه النجاحات لم تكن صدفة، بل جاءت نتيجة لعمل مؤسسي منظم، وتخطيط استراتيجي قائم على الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتعظيم الأثر الإيجابي للرياضة في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق توجهات القيادة السياسية لجعل الرياضة عنصرًا محوريًا في بناء الإنسان المصري، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف غرس قيم الانتماء والالتزام والعمل الجماعي والمثابرة لدى النشء والشباب، وتوفير بيئات داعمة للمشاركة والتطوير، وتوسيع دائرة الاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية على مستوى الجمهورية. 
كما أشار إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، قد أسهم في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في تمكين الشباب ودعم قدراتهم وفتح مساحات آمنة لهم للتعبير والمشاركة.
واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بالتأكيد على أن بناء الهوية الوطنية هو عملية مستمرة تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، وتلعب فيها الثقافة والرياضة دورًا أساسيًا في تعزيز قيم الانتماء والعمل والإصرار واحترام التنوع، بما يُسهم في إعداد جيل جديد قادر على الإبداع والابتكار، وقادر على تحمل مسئولياته والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية. 
وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستواصل جهودها من أجل تطوير منظومة الشباب والرياضة بما يتسق مع رؤية الدولة للمستقبل، ومع طموحات الشباب وقدراتهم التي تمثل الثروة الحقيقية للمجتمع المصري.
فيما وجّه إيف سانسنراث، القائم بأعمال الممثل المقيم للأمم المتحدة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه لبرامج الشباب، مشيرًا إلى أن التنوع الثقافي يمثل عنصرًا رئيسيًا في تطوير المجتمعات. وأكد أن مصر تشهد فكرًا جديدًا في دمج الشباب والاستفادة من طاقتهم، وهو ما يتجسد في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب، والتي تعكس رؤية واضحة وتكاملًا بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لدعم الشباب والارتقاء بقدراتهم.
وأوضح أن الرياضة تُسهم في بناء روح الجماعة والإصرار والعزيمة، كما توفر بيئات آمنة للشابات والفتيات لممارسة الرياضة والتعبير عن أنفسهن.
ومن جانبها، استعرضت السيدة تينا أندرياماهيفا، رئيسة التغيير الاجتماعي والسلوكي وتنمية المراهقين في يونيسف مصر، جهود اليونيسف في دعم الرياضة والتنمية الشبابية في مصر، مؤكدة أن التعاون بين اليونيسف والحركة الرياضية في مصر يمتد منذ عام 2012، حيث تُعد الرياضة وسيلة فعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتنمية القدرات الذهنية والجسدية والعقلية.
وأشادت بالطفرة الكبيرة التي حققتها وزارة الشباب والرياضة في التوسع بإنشاء وتطوير مراكز الشباب، والتي وصلت إلى نحو 5000 مركز على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هذا التوسع يوفّر فرصًا واسعة للشباب لممارسة الرياضة واكتساب مهارات جديدة، ويُسهم في خلق جيل لديه رؤية وقدرة على التطوير والمبادرة.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الرياضة ليست مجرد ممارسة بدنية، بل منظومة متكاملة تُسهم في بناء الشخصية، وتطوير القدرات، وتعزيز الهوية الوطنية.

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

