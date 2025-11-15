الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة تعمل بشكل مشترك مع دول في المنطقة والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى منظمات دولية مثل اليونسيف، بهدف تأمين ممرات آمنة لتمكين المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الفاشر من الخروج، بعد تدهور الوضع الإنساني في أعقاب سيطرة مليشيات الدعم السريع على المدينة.

حجم العنف المتصاعد

وأوضح حق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد أكد وجود حاجة إنسانية هائلة ناتجة عن حجم العنف المتصاعد وارتفاع مستويات المجاعة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تتحرك قدر استطاعتها رغم التحديات الكبيرة.

وشدد نائب المتحدث الأممي على أن المنظمة تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة، رغم المخاطر الكبيرة على العاملين في المجال الإنساني.