وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يصل شمال دارفور بالسودان

وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر، اليوم السبت إلى منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور بالسودان.

فليتشر يصل شمال دارفور

وقال فلينشر "في طويلة، قمت بزيارة مركز التغذية الذي تدعمه مؤسسة السودان الإنسانية - وهو شريان حياة للأسر النازحة، ويدعمه العاملون الصحيون السودانيون والمجموعات المحلية التي تعرف احتياجات مجتمعاتها بشكل أفضل".

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن "هذا عمل إنساني وسط صعوبات هائلة".

فليتشر يصل منطقة طويلة

وأشار إلى أنه قضى في منطقة طويلة وقتًا مع أمهاتٍ ومقدمي رعايةٍ لأطفالٍ ونساءٍ يعانون من سوء تغذيةٍ حاد، والذين عانوا من أفظع فظائع حصار الفاشر. لقد فشل العالم في حمايتهم، ويجب ألا نخذلهم مجددًا.

وأوضح أنه بعد أيامٍ من السفر، وصل أخيرًا ورأينا الموقع الهائل الذي يأوي إليه الناجون من الفاشر، مؤكدا "سنكون في طويلة خلال اليومين القادمين للاستماع والتعلم وحشد الدعم".