النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستؤجر
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
مباراة مصر ضد أوزبكستان.. تعرف على القنوات الناقلة وقائمة الفراعنة
شَرط للظهور معها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب في حلقة عبد الله رشدي
موعد مباراة المنتخب السعودي أمام كوت ديفوار استعدادًا لكأس العرب.. والقنوات الناقلة
ضحكوا عليه| موظف أمن بوادي دجلة ضحية عصابة الآثار المزيفة.. ما القصة؟
الهيئة الوطنية: النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الثلاثاء
أخبار العالم

الخارجية السودانية: مستعدون للتعاون من أجل إنصاف الضحايا في الفاشر

قسم الخارجي

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان وإدانة فظائع مدينة الفاشر ومحيطها، الذي يطالب باحترام وحدة البلاد، ورفض إنشاء أي سلطات موازية.

ضحايا الفاشر

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها استعداد الحكومة للتعاون من أجل إنصاف الضحايا بالفاشر.

وكانت قوات الدعم السريع اقتحمت مدينة الفاشر السودانية وارتكبوا فيها انتهاكات مروعة، وروى العديد من الناجين لوكالة فرانس برس روايات مرعبة، واصفين مشاهد رعب رآها ما يقرب من 100 ألف شخص من آخر معاقل الجيش السوداني في غرب دارفور بعد سقوطها في أيدي قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر الماضي. 

حصار الفاشر

تقول السلطات السودانية إن حوالي 50 ألف شخص وصلوا إلى الدبة منذ أن حاصرت قوات الدعم السريع الفاشر في مايو 2024.

على مدار أكثر من عامين ونصف، أودت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بحياة عشرات الآلاف، وشردت ما يقرب من 12 مليون شخص، ما تسبب فيما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

لا تزال محادثات الهدنة الإنسانية متعثرة، حيث يعزز كلا الجانبين سيطرتهما الإقليمية وشرعيتهما السياسية.

الخارجية السودانية الضحايا في الفاشر حصار الفاشر مجلس حقوق الإنسان قوات الدعم السريع الجيش السوداني غرب دارفور

