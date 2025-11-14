الخارجية السودانية: مستعدون للتعاون من أجل إنصاف الضحايا في الفاشر

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان وإدانة فظائع مدينة الفاشر ومحيطها، الذي يطالب باحترام وحدة البلاد، ورفض إنشاء أي سلطات موازية.

ضحايا الفاشر

وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها استعداد الحكومة للتعاون من أجل إنصاف الضحايا بالفاشر.

وكانت قوات الدعم السريع اقتحمت مدينة الفاشر السودانية وارتكبوا فيها انتهاكات مروعة، وروى العديد من الناجين لوكالة فرانس برس روايات مرعبة، واصفين مشاهد رعب رآها ما يقرب من 100 ألف شخص من آخر معاقل الجيش السوداني في غرب دارفور بعد سقوطها في أيدي قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر الماضي.

حصار الفاشر

تقول السلطات السودانية إن حوالي 50 ألف شخص وصلوا إلى الدبة منذ أن حاصرت قوات الدعم السريع الفاشر في مايو 2024.

على مدار أكثر من عامين ونصف، أودت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بحياة عشرات الآلاف، وشردت ما يقرب من 12 مليون شخص، ما تسبب فيما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

لا تزال محادثات الهدنة الإنسانية متعثرة، حيث يعزز كلا الجانبين سيطرتهما الإقليمية وشرعيتهما السياسية.