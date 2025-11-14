قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الوضع في السودان| البرهان يواصل القتال ضد الدعم السريع.. والفاشر تعاني أكبر أزمة غذاء

السودان
السودان
محمد شحتة

شهدت مدينة الفاشر الواقعة في ولاية دارفور بدولة السودان الشقيقة، أحداثا مؤسفة، وصلت إلى جرائم إنسانية، وحدوث مجاعات بين أهل السودان.

ونرصد في هذا التقرير، آخر المستجدات للوضع في السودان.

تحقيق في جرائم الفاشر

أعلن مجلس حقوق الإنسان الأممي، تشكيل بعثة تحقيق مستقلة في الفظائع بالفاشر السودانية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد مجلس حقوق الإنسان رسميا، وجود مجاعة في الفاشر وكادوقلي، وارتفاع مخاطر الجوع والمرض في السودان.

وطالب مجلس حقوق الإنسان، بتحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر، ووقف كل أشكال التدخل الخارجي في السودان.

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا أفاد بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر.

وأدان مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان، انتهاكات الدعم السريع في الفاشر.

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى فتح فوري لممرات إنسانية آمنة في السودان، مطالبا بوقف إطلاق النار في السودان دون شروط.
 

أكبر أزمات الغذاء في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ السودان يعاني واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، منوهة بأنّ 40% فقط من المنظومة الصحية تعمل في السودان.

وأشارت “القاهرة الإخبارية”، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال إن الفظائع في الفاشر بـ السودان تعد أشد الجرائم خطورة.

وأضاف أنه يجب حماية المدنيين في الفاشر السودانية، محذرا من تصاعد العنف في كردفان بالسودان.

ولفت إلى أن القصف والحصار يجبران السكان في كردفان على النزوح.

البرهان يواصل القتال ضد الدعم السريع

أعلن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة.

وأكد البرهان، خلال نبأ عاجل عبر :القاهرة الإخبارية"، “سنواصل القتال ضد ميليشيا الدعم السريع، ولا نهاية للحرب إلا بالقضاء على ميليشيا الدعم السريع”.

السودان الفاشر جرائم الدعم السريع البرهان

