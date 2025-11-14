مفاجأة في سوق الهواتف الاقتصادية.. سامسونج تكسر القاعدة وتوفر أندرويد 16 لأرخص موبايل

​في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام سامسونج القوي بسياسة التحديثات الجديدة، أصبح هاتف Galaxy A17، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، هو أرخص هاتف في محفظة الشركة الكورية العملاقة يعمل حاليًا بأحدث نظام تشغيل أندرويد 16 عبر واجهة One UI 8.0 الجديدة.

​يأتي هذا الخبر كمفاجأة سارة للمستهلكين في الفئة الاقتصادية، والذين اعتادوا على انتظار فترات طويلة، قد تصل إلى شهور، للحصول على التحديثات الرئيسية التي كانت حكرًا على الهواتف الرائدة.

​سرعة قياسية في التحديثات

​بدأت سامسونج في طرح تحديث One UI 8.0 المستقر (المبني على أندرويد 16) في أواخر سبتمبر 2025، وكانت البداية كالعادة مع سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S25.

​لكن الجديد هذا العام، هو أن الشركة ضغطت جدولها الزمني بشكل كبير. ففي حين كانت هواتف الفئة الاقتصادية (مثل سلسلة A0x و A1x) تنتظر في نهاية الطابور، أظهرت جداول الطرح الرسمية أن هواتف مثل Galaxy A17 و Galaxy A07 و Galaxy A06 كانت مدرجة في قوائم التحديث لشهر أكتوبر وبداية نوفمبر 2025.

​وفقًا لتقارير إخبارية حديثة، يُعد هاتف Galaxy A17 هو الجهاز الأرخص سعرًا الذي بدأ مستخدموه بالفعل في استقبال وتثبيت التحديث بشكل مستقر، ليحصلوا بذلك على أحدث مزايا الأمان والذكاء الاصطناعي التي تقدمها الواجهة الجديدة.

​لماذا يعتبر هذا هاتف Galaxy A17؟

​على الرغم من أن هواتف مثل A07 و A06 قد تكون أرخص بفارق بسيط، إلا أن هاتف A17 (الذي يبلغ سعره حوالي 200 دولار أمريكي) هو الذي حظي بالتغطية الأكبر باعتباره الجهاز الاقتصادي "الأول" الذي حصل على التحديث بشكل واسع النطاق، متجاوزًا هواتف أخرى أعلى منه في السعر.

​هذا التوجه من سامسونج يمثل "نقطة تحول" حقيقية في سوق الهواتف الاقتصادية. لم يعد المستهلك مضطرًا للتضحية بتجربة البرنامج الأحدث مقابل السعر المنخفض.

وبذلك، تثبت سامسونج أن سياسة "أربع سنوات من تحديثات النظام" لا تقتصر على الأجهزة باهظة الثمن، بل أصبحت ركيزة أساسية في جميع فئات أجهزتها.