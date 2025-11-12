"جلاكسي إس 26 ".. تعرف على الموعد المتوقع لهاتف سامسونج الجديد والأسعار

تسريبات عديدة نشرت مؤخرا حول هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 المرتقب و تُقدم الصور الجديدة لمحة مبكرة عن طراز بلس القادم من سامسونج والمتوقع وفقا للتسريبات أنه سيحل محله جالاكسي إس 26 إيدج.

في المقابل تشير التسريبات الأخيرة إلى أن جالاكسي إس 26 سيكون بالفعل جزءًا من سلسلة جالاكسي إس 26، المتوقع إطلاقه مطلع العام المقبل.

"جلاكسي إس 26 "

تصميم هاتف Galaxy S26 Plus

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S26 بتصميم مسطح أنيق، بأبعاد 158.4 × 75.7 × 7.35 ملم و يجعله هذا متطابقًا تقريبًا في الحجم مع هاتف Galaxy S25+، مع اختلافات طفيفة في العرض والسمك.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز و في الخلف، اعتمدت سامسونج وحدة كاميرا بيضاوية الشكل مستطيلة الشكل مستوحاة من هاتف Galaxy Z Fold 7، وتضم ثلاثة مستشعرات بمحاذاة رأسية. يقع فلاش LED خارج الوحدة، مما يُعزز المظهر البسيط.

والجدير بالذكر أن الصور المسربة تظهر الجهاز باللون البرتقالي المذهل، مما يشير إلى أن سامسونج قد تقدم خيارات ألوان أكثر حيوية هذه المرة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S26 Plus

وفقًا للتقارير، قد يأتي هاتف Galaxy S26 بمعالج Exynos 2600 أو Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، حسب السوق. ومن المتوقع أن يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وبطارية بسعة 4900 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة 45 واط.

من ناحية الكاميرا، قد يتضمن الهاتف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بواجهة One UI 8.5 المبنية على نظام أندرويد 16.

تشير التسريبات الأخيرة إلى أن سامسونج قد تكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S26 في حدث Unpacked في فبراير 2026، يليه إصدار عالمي بعد فترة وجيزة.