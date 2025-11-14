قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريهام سعيد تناشد بمساعدة 22 طفلًا على إجراء جراحات دقيقة في القلب
تعليق ناري من عمرو أديب على أحداث السودان
تحرك رسمي من الأطباء في إصابة دكتور قافلة العطيات بقنا بطلق ناري
التنمية المحلية: تعزيز قدرات المحافظات في مجالات التخطيط والتنفيذ والمساءلة
تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
سامسونج تستعد لملك الفئة المتوسطة المنتظر.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A36 المنتظر

Galaxy A36
Galaxy A36
احمد الشريف

​تستعد شركة سامسونج، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A36 5G، والذي يُنتظر أن يكون الخليفة المباشر لواحد من أنجح هواتفها الاقتصادية وأكثرها شعبية، الـ Galaxy A35. تأتي هذه الاستعدادات في وقت تشتد فيه المنافسة في قطاع الفئة المتوسطة، ويبدو أن سامسونج تراهن بقوة على هذا الجهاز للحفاظ على هيمنتها في السوق.

​بدأت التسريبات الموثوقة بالظهور، كاشفة عن ملامح وترقيات هامة سيقدمها الهاتف، الذي يُعتبر "نقطة التوازن المثالية" للعديد من المستخدمين الباحثين عن مواصفات قوية بسعر معقول.

​ترقيات في الأداء ومعالج جديد

​أحد أبرز ما كشفته التسريبات، التي ظهرت على منصات اختبار الأداء مثل Geekbench، هو أن هاتف Galaxy A36 قد يتخلى عن معالجات Exynos في بعض الأسواق لصالح معالج أحدث من كوالكوم. تشير التوقعات إلى تزويد الجهاز بشريحة Snapdragon 7s Gen 2 أو Snapdragon 6 Gen 3 الجديدة (حسب المنطقة).

​هذه الترقية، إن صحت، ستوفر دفعة قوية في أداء المعالجة الرسومية وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنةً بالجيل السابق. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبدأ من 6 جيجابايت، مما يضمن تجربة استخدام سلسة في التنقل بين التطبيقات.

​تصميم محدث وشاشة فائقة الجودة

​لا تتوقف التغييرات عند الأداء فقط. فوفقًا للصور الحاسوبية المسربة، سيحافظ الـ Galaxy A36 على لغة التصميم الأنيقة التي انتهجتها سامسونج مؤخرًا، مع جوانب مسطحة بالكامل. لكن التغيير الملحوظ قد يكون في تصميم منطقة أزرار الصوت والطاقة، والتي يطلق عليها تسريبات "جزيرة المفاتيح" (Key Island) حيث تكون بارزة قليلاً عن الإطار لسهولة الوصول.

​أما الشاشة، فستبقى واحدة من أقوى نقاط بيع الجهاز. من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 أو 6.7 بوصة، وبدقة +Full HD، والأهم من ذلك، دعم معدل تحديث 120 هرتز، وهي ميزة كانت حكرًا على الفئة العليا حتى وقت قريب.

​أهمية الهاتف في استراتيجية سامسونج

​يُعد هاتف Galaxy A36 (الذي يحمل رقم الطراز SM-A366B) جهازًا استراتيجيًا لسامسونج. فسلسلة A3x، وتحديدًا خليفتها A35، تمثل "العمود الفقري" لمبيعات الشركة في الفئة المتوسطة. إنها الفئة التي تحقق أعلى حجم مبيعات وتواجه منافسة شرسة من العلامات التجارية الصينية.

​من خلال تقديم مزايا مثل الشاشة الفائقة، والمعالج القوي، والحفاظ على ميزات محبوبة مثل مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67 (المتوقعة في هذا الطراز أيضًا)، تهدف سامسونج لتقديم "صفقة رابحة" للمستهلك الذي لا يرغب في إنفاق مبالغ طائلة على هواتف الفئة الرائدة (Flagship).

​موعد الإطلاق والسعر

​مع رصد الهاتف في هيئات الاعتماد الدولية مثل (FCC)، يتوقع المحللون أن الإطلاق الرسمي بات وشيكًا. عادةً ما تكشف سامسونج عن سلسلة A الجديدة في الربع الأول من العام، لذا من المرجح أن نرى Galaxy A36 في الأسواق بحلول فبراير أو مارس 2026. ومن المتوقع أن يحافظ على نفس النطاق السعري التنافسي لسابقه، ليظل "ملك الفئة المتوسطة" بلا منازع.

Galaxy Galaxy A36 5G سامسونج

