لجنة المحيطات: منظومة ذكية جديدة للإنذار المبكر بدمياط

انطلقت فعاليات مبادرة “أسبوع التنمية المستدامة بدمياط 2025–2026”، والتي تُعقد تحت شعار “دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة”، بحضور الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك تزامنًا مع فوز محافظة دمياط بلقب عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحد من المخاطر البحرية، وتعزيز دور البحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.

تنفيذ منظومة ذكية للإنذار المبكر ومراقبة مخاطر الموجات البحرية بمحافظة دمياط

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ الدكتور عمرو زكريـا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو، بأنه جارٍ البدء في تنفيذ منظومة ذكية للإنذار المبكر ومراقبة مخاطر الموجات البحرية بمحافظة دمياط، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المناخية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وحماية المناطق الساحلية والسكان والبنية التحتية، بما يرسخ مكانة دمياط كنموذج رائد للمدن الساحلية الذكية والمستدامة في مصر والمنطقة.

وأوضح الدكتور حمودة أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إدارة المخاطر الساحلية، حيث تتيح الرصد المبكر للتغيرات البحرية غير الطبيعية، بما يسهم في دعم خطط الاستجابة السريعة، والحد من الخسائر المحتملة، مشيرًا إلى أن اختيار محافظة دمياط جاء نظرًا لأهميتها الساحلية والاقتصادية، وامتداد شواطئها من شطا إلى اللسان. وأن التعاون بين الجهات المحلية والدولية والمؤسسات البحثية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المدن الساحلية على التكيّف مع التغيرات المناخية المستقبلية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية ودعم استدامة المجتمعات الساحلية.