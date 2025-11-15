قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو
150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر
ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا
نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن
الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر
أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت
أخبار البلد

نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن

الديب أبوعلي

أعلن نقيب المهندسين طارق النبراوي، نظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الدعوى المستعجلة التي أقامتها نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمقرر لها 25 نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان لنقيب المهندسين -  فقد جاء قرار المحكمة بحجز الحكم في الدعوى التي أقامتها النقابة ضد يوتن إلى جلسة 22 نوفمبر 2025، وذلك بحضور الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والمستشار القانوني للنقابة في ملف «يوتن».

جدير بالذكر أن هناك دعوى موضوعية ما زالت منظورة أمام المحكمة بشأن بطلان عملية الاكتتاب محل النزاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعتزم النقابة اتخاذها في حال انعقاد الجمعية العمومية وذلك بالهيئة العامة للاستثمار والمحكمة الاقتصادية.

ونشب مؤخرا خلاف قانوني وصل إلى النيابة العامة والمحاكم بين نقابة المهندسين المصرية وشركة يوتن للدهانات بسبب دعوة الأخيرة لعقد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري؛ لبحث عدد من الموضوعات من أهم زيادة رأس المال، وهو ما ترفضه نقابة المهندسين وتراه تغولا على حصتها في الشركة والبالغة 30%.

