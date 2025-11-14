بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025

يبحث الكثيرون عن كيفية معرفة مخالفات المرور 2025، حيث وفرت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمخالفات المرور، سواء للاستعلام أو السداد أو استخراج شهادة براءة الذمة، وأعلنت الوزارة أن رصد المخالفات يتم عبر أنظمة مراقبة حديثة وكاميرات ذكية، الأمر الذي ساهم في تقليل الأخطاء بنسبة 25% مقارنة بالسنوات السابقة.

ابرز مخالفات المرور 2025

تهدف مخالفات المرور 2025، إلى حماية الأرواح وضمان انسيابية المرور، حيث تتنوع المخالفات بين الغرامات المالية والسحب المؤقت أو النهائي لرخص القيادة، وصولًا إلى الحبس في بعض الحالات الخطيرة، وإليكم أبرز مخالفات المرور:

- تجاوز السرعة المحددة.

- عدم ربط حزام الأمان.

- استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- التوقف في أماكن غير مخصصة.

- القيادة في الاتجاه المعاكس.

- القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

- قيادة مركبة بدون ترخيص أو بلوحات معدنية صحيحة.



الاستعلام عن مخالفات السيارات

أصبح بإمكان مالكي السيارات في مصر، الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام رقم اللوحة المعدنية أو بيانات الرخصة، وإليكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور.

- اختيار قسم الاستعلامات.

- الضغط على خيار "مخالفات رخص المركبات".

- إدخال رقم الرخصة ورقم لوحة السيارة.

- الضغط على "إجمالي المخالفات" لعرض النتائج.

طرق سداد المخالفات

يمكن لقائد السيارة سداد الغرامات إلكترونيًا أو بنظام التقسيط عبر خدمات مثل "فوري" و"أمان"، مع إصدار إيصال رسمي لإثبات الدفع.

كما تتيح النيابة العامة خدمة استخراج شهادة براءة الذمة إلكترونيًا خلال دقائق.



تقسيط مخالفات المرور 2025

وفرت الإدارة العامة للمرور، خدمة تقسيط الغرامات المرورية إلكترونيًا، وذلك عبر إدخال البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي واختيار وسيلة الدفع المناسبة، حيث تدعم الخدمة المحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية، بما يسهل على المواطنين الالتزام بالسداد دون أعباء مالية مفاجئة.

استخراج شهادة براءة الذمة إلكترونيًا

أما عن استخراج شهادة براءة الذمة إلكترونيًا، فإن وزارة الداخلية تتيح خدمة استخراج شهادة براءة الذمة من مخالفات المرور 2025 عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق "خدمات المرور" على الهواتف الذكية.

- يمكن إدخال الرقم القومي أو رقم اللوحة المعدنية.

- دفع الغرامات إلكترونيًا.

- تحميل الشهادة في صيغة رقمية أو طباعتها.