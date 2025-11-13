وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
خالد يوسف

نظرًا لغلو الأسعار في الفترة الأخيرة، يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن إمكانية ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، ما يتيح للمواطنين تقديم الطلب من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين أو الانتظار في طوابير طويلة.


خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

يمكن للمواطنين ضم الزوجة أو الأبناء لبطاقات التموين، عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع منصة مصر الرقمية من هنا
- اختيار قسم خدمات التموين.
الضغط على أيقونة ضم أفراد أسرتي.
- الموافقة على الشروط وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

أسباب تمنع ضم الزوجة لبطاقة التموين

فيما يخص أسباب عدم ضم الزوجة لبطاقة التموين، حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط الأساسية التي قد تمنع ضم الزوجة أو الأبناء، ومنها:

- أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة وصاحب البطاقة.
- عدم انتماء المستفيد إلى فئات غير مستحقة للدعم.
- عدم تسجيل أفراد متوفين.
- عدم ضم رب أسرة مسجل بالفعل على بطاقة تموين أخرى.
وطالبت وزارة التموين ضرورة تحديث بيانات البطاقة بشكل دوري لضمان استمرار صرف السلع التموينية.


إضافة الزوجة عبر مصر الرقمية للتموين

من أجل تسجيل الزوجة على بطاقة التموين عبر مصر الرقمية، يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.
- اختيار خدمات التموين ثم أيقونة ضم أفراد أسرتي.
- إدخال البيانات المطلوبة للزوجة.
- التأكد من تسجيل الطلب وإرساله للوزارة.
- استقبال رسالة نصية على الهاتف المحمول تؤكد تسجيل الطلب بنجاح.

ضم أفراد الأسرة على مصر الرقمية

حول ضم أفراد الأسرة على مصر الرقمية، فإنه في حالة رغبة المواطن في إضافة الأبناء أو أفراد آخرين من الأسرة:

- يتم اختيار نفس أيقونة ضم أفراد أسرتي.
- إدخال البيانات الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة.
- رفع المستندات المطلوبة إذا لزم الأمر.
- استلام تأكيد عبر رسالة نصية بعد تسجيل الطلب.
ويجب التنويه إلى أن ضم أفراد الأسرة يجب أن يكون من داخل أفراد الأسرة الواحدة، كما يجب إلا يكون عدد أفراد الأسرة على البطاقة أكثر من 4 أفراد، علما أن نصيب الفرد في التموين يصل إلى 50 جنيها، بجانب نصيب الفرد من الخبز والذي يصل إلى 5 أرغفة في اليوم، أما نصيبه في الشهر 150 رغيف.

